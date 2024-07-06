Künefe nasıl yapılır? Antakya usulü künefe tarifi

Hatay’ın sembolleri arasında yer alan künefe, Hatay’ın sembolleri arasında yer alan künefenin yemek kültürü içindeki yeri azımsanmayacak önemdedir. Antakya’da künefelik yiyeceklerin üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte pek çok geleneği bir arada görmek mümkündür. Evlerde de aynı şekilde künefe yapımı gerçekleştirilmektedir.

Künefe nasıl yapılır? Antakya usulü künefe tarifi - 1

Hatay'ın coğrafi işaret tescil belgeli tatlısı Antakya künefesi, sıcak şerbeti ve uzadıkça lezzeti artan tuzsuz peyniriyle Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Tel kadayıfın arasına konulan özel tuzsuz peyniriyle tereyağıyla kızartılan ve üzerine dökülen şerbetiyle eşsiz bir tada dönüşen Antakya künefesi, sade ve fıstıklı tüketiliyor.

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Künefe nasıl yapılır? Antakya usulü künefe tarifi - 2

MALZEMELER

• 1 kg künefe
• 600 gr tuzsuz künefelik peynir
• 250 gr tereyağı
• Antep fıstığı

Künefe nasıl yapılır? Antakya usulü künefe tarifi - 3

KÜNEFE YAPIM AŞAMALARI

Kenarlı bir tepsi içerisine (künefe tepsisi) çiğ künefe konulur. Ortası açılarak içine tereyağı konulur. Kısık ateşte hafif pişirilerek yağ künefeye iyice yedirilir. İsteyen tepsiyi ateşe koymadan elle ovarak yağı künefeye yedirebilir. Bu işlem elle veya bir tahta kaşık yardımı ile yapılır. Hafif pişirilen ve yağlanan künefe ikiye ayrılır. Tepsi tereyağı ile güzelce yağlanır. Künefenin yarısı tepsiye iyice yayılır ve bastırılır. Kalınlığı yarımla bir cm. arasında değişmektedir. İsteğe göre ayarlanır. Üzerine tuzsuz künefelik peynirden güzelce serpilir. Peynirin üzeri ayrılan künefenin diğer yarısı ile güzelce kapatılır. Ateşin üzerinde her iki tarafı iyice kızarıncaya kadar çevrilir. Piştikten sonra indirilir.


Künefe nasıl yapılır? Antakya usulü künefe tarifi - 4

KÜNEFE ŞIRASI

Şekerin üzerine 1 parmak kalınlığında çıkacak şekilde su dökülür.İyice kaynatılır. Şurup kıvamına gelince için bir iki damla limon damlatılır. Ateşten alınır. Künefenin üzerine dökülerek sıcak servis yapılır. Üzerine dövülmüş Antep fıstığı serpilir. Arzu eden kaymak veya dondurma ile de tüketebilir.

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