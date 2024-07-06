Künefe nasıl yapılır? Antakya usulü künefe tarifi
Hatay’ın sembolleri arasında yer alan künefe, Hatay’ın sembolleri arasında yer alan künefenin yemek kültürü içindeki yeri azımsanmayacak önemdedir. Antakya’da künefelik yiyeceklerin üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte pek çok geleneği bir arada görmek mümkündür. Evlerde de aynı şekilde künefe yapımı gerçekleştirilmektedir.
Hatay'ın coğrafi işaret tescil belgeli tatlısı Antakya künefesi, sıcak şerbeti ve uzadıkça lezzeti artan tuzsuz peyniriyle Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Tel kadayıfın arasına konulan özel tuzsuz peyniriyle tereyağıyla kızartılan ve üzerine dökülen şerbetiyle eşsiz bir tada dönüşen Antakya künefesi, sade ve fıstıklı tüketiliyor.