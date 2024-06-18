Kurban Bayramı'na özel ciğer pişirmenin püf noktası! Lezzetini 2 katına çıkaran 20 dakika kuralı

Kurban Bayramı geldiğinde Türk mutfağının sevilen yemeklerinden olan ciğer, herkesin sofrasında yerini alıyor. Lezzetine doyum olmayan ciğeri pişirirken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle eti pamuk gibi yapmak ve yumuşatmak için işin ustaları farklı yöntemler kullanabiliyor. İşte ciğerin lezzetini 2 katına çıkaran püf noktaları

Kurban Bayramı'na özel ciğer pişirmenin püf noktası! Lezzetini 2 katına çıkaran 20 dakika kuralı - 1


Ciğer genellikle Türk mutfağında sevilen bir yemektir ve genellikle dana veya kuzu ciğeri kullanılarak yapılır.

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Kurban Bayramı'na özel ciğer pişirmenin püf noktası! Lezzetini 2 katına çıkaran 20 dakika kuralı - 2

Özellikle Kurban Bayramı geldiğinde kurbanlıklardan ciğer pişirmek isteyenler ciğerinin lezzetini arşa çıkaran yöntemleri araştırıyor. Lezzetine doyum olmayan bir ciğer pişirmek istiyorsanız bu püf noktalarına bir göz atın.

Kurban Bayramı'na özel ciğer pişirmenin püf noktası! Lezzetini 2 katına çıkaran 20 dakika kuralı - 3

20 DAKİKA DİNLENDİRİN

Kurbanlıklar kesildikten sonra dana ciğerini bir bıçak yardımıyla zar, sinir ve kan damarlarını ayıklayın. İnce ince doğradığınız ciğerin kanının tamamen akması amacıyla bol sudan geçirin ve hafif bir tuzlayın. Pişmeye hazır ciğeri 20 dakika dolapta bekletin.

Kurban Bayramı'na özel ciğer pişirmenin püf noktası! Lezzetini 2 katına çıkaran 20 dakika kuralı - 4

Ciğer Türk mutfağında oldukça popüler bir yemektir.

İşte lezzetli bir tava ciğer için muhteşem tarif

Kurban Bayramı'na özel ciğer pişirmenin püf noktası! Lezzetini 2 katına çıkaran 20 dakika kuralı - 5

Malzemeler:

500 gram dana veya kuzu ciğeri (dilimlenmiş veya küp doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

1 büyük soğan (ince dilimlenmiş)

2-3 diş sarımsak (isteğe bağlı, doğranmış)

Kurban Bayramı'na özel ciğer pişirmenin püf noktası! Lezzetini 2 katına çıkaran 20 dakika kuralı - 6

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Limon dilimleri ve maydanoz yaprakları (servis için)

Kurban Bayramı'na özel ciğer pişirmenin püf noktası! Lezzetini 2 katına çıkaran 20 dakika kuralı - 7

HAZIRLIK

Eti büyük parçalarsa dilimleyin veya küp küp doğrayın.

Geniş bir tavayı orta ateşte ısıtın ve tereyağı veya sıvı yağını ekleyin.

Kurban Bayramı'na özel ciğer pişirmenin püf noktası! Lezzetini 2 katına çıkaran 20 dakika kuralı - 8

Tereyağı eridiğinde veya yağ ısındığında, doğranmış soğanları tavaya ekleyin. Soğanları yumuşayıp hafifçe karamelize olana kadar (yaklaşık 5-7 dakika) kavurun.

Soğanlar pembeleştikten sonra sarımsakları (varsa) ekleyin ve kokusu çıkana kadar (yaklaşık 1 dakika) kavurun.

Kurban Bayramı'na özel ciğer pişirmenin püf noktası! Lezzetini 2 katına çıkaran 20 dakika kuralı - 9

Tavaya doğranmış ciğerleri ekleyin. Ciğerlerin her iki tarafı da hızlıca kahverengi olana kadar pişirin. Bu işlem genellikle 3-4 dakika sürer, ancak süre, ciğerin doğranma şekline ve tavada kalınlığına bağlı olarak değişebilir.

Kurban Bayramı'na özel ciğer pişirmenin püf noktası! Lezzetini 2 katına çıkaran 20 dakika kuralı - 10

Ciğerlerin üzerine tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber serpin. Malzemeleri bir spatula veya tahta kaşık yardımıyla karıştırın ve birkaç dakika daha pişirin, lezzetlerin iyice karışmasını sağlayın.

Kurban Bayramı'na özel ciğer pişirmenin püf noktası! Lezzetini 2 katına çıkaran 20 dakika kuralı - 11

Tava ciğeri pişirildikten sonra ocaktan alın. Servis tabağına alırken üzerine limon dilimleri ve taze maydanoz yaprakları serpiştirin.

Sıcak olarak servis yapın. Tava ciğer genellikle pilav veya lavaş ekmekle servis edilir.

Kurban Bayramı'na özel ciğer pişirmenin püf noktası! Lezzetini 2 katına çıkaran 20 dakika kuralı - 12

Bu tarif, tava ciğeri geleneksel Türk tarzında hazırlamanız için temel bir rehberdir. Pişirme süresini ve malzemelerin miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Afiyet olsun!

SODA VE SÜTLE YUMUŞATIN

Ciğerin daha yumuşak olmasını istiyorsanız derin bir kapa alıp, soda ve sütü dökelim. 30 dakika kadar, ağzı kapalı şekilde buzdolabında bekletelim. Daha sonra ciğeri pişirebilirsiniz.

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