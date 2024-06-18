Kurban Bayramı'na özel ciğer pişirmenin püf noktası! Lezzetini 2 katına çıkaran 20 dakika kuralı

Bu tarif, tava ciğeri geleneksel Türk tarzında hazırlamanız için temel bir rehberdir. Pişirme süresini ve malzemelerin miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Afiyet olsun!



SODA VE SÜTLE YUMUŞATIN



Ciğerin daha yumuşak olmasını istiyorsanız derin bir kapa alıp, soda ve sütü dökelim. 30 dakika kadar, ağzı kapalı şekilde buzdolabında bekletelim. Daha sonra ciğeri pişirebilirsiniz.