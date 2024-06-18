Kurban Bayramı'na özel ciğer pişirmenin püf noktası! Lezzetini 2 katına çıkaran 20 dakika kuralı
Kurban Bayramı geldiğinde Türk mutfağının sevilen yemeklerinden olan ciğer, herkesin sofrasında yerini alıyor. Lezzetine doyum olmayan ciğeri pişirirken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle eti pamuk gibi yapmak ve yumuşatmak için işin ustaları farklı yöntemler kullanabiliyor. İşte ciğerin lezzetini 2 katına çıkaran püf noktaları
Ciğer genellikle Türk mutfağında sevilen bir yemektir ve genellikle dana veya kuzu ciğeri kullanılarak yapılır.