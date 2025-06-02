Kurban Bayramı'nda kendi sucuğunu yapacak olanlara tavsiyeler
Eskişehir'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala esnaf, evinde sucuk dolduracaklara tavsiyelerde bulundu.
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala baharat sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Metin Ağılönü, sucuk yapımı için baharat ve bağırsak seçimi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Baharat karışımlarını kendilerinin hazırladığını vurgulayan Ağılönü, dışarıdan alınan hazır baharatların üretim tarihinin belirsiz olması nedeniyle tazeliğinden emin olunamadığını ve bu yüzden tercih edilmemesi gerektiğini belirtti.
Metin Ağılönü, sucuk için hazırladıkları özel baharat karışımında kimyon, toz biber, karabiber, kişniş, yenibahar, çemen, sarımsak tozu ve tuz bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, karışımın acılık oranının müşterilerin damak zevkine göre ayarlanabildiğini ekledi.