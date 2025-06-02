Kurban Bayramı'nda kendi sucuğunu yapacak olanlara tavsiyeler

''BAĞIRSAK SEÇERKEN SUNİ DERİ KULLANILMAMALI''

Kurban Bayramı'nda sucuk yapacak olan vatandaşların bağırsak seçiminde dikkatli olması gerektiğini aktaran esnaf Metin Ağılönü, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı'yla ilgili olarak, baharat sektöründe sucuk baharatlarını satışa sunuyoruz. Sucuk baharatının yanı sıra bağırsak ve göden de kullanıyoruz. Bağırsak olarak yerli bağırsak tercih edilirse daha iyi olur. İthal bağırsaklar biraz ince olduğu için doldurması daha kolay olsa da, yerli bağırsak kullanırsanız yırtılması zor olur ve daha sağlıklıdır. Ayrıca, bağırsak konusunda bir önerim var: Suni bağırsaklardan kesinlikle uzak durulmalı. Suni bağırsakların vücuda büyük zararı var, bu yüzden kullanılmamalı. Son olarak, bağırsakları kullanmadan önce 2-3 saat sirkede bekletmek vatandaşlar için daha iyi olur. Eğer bağırsakta herhangi bir mikrop kalmışsa, sirke bunu öldürerek bağırsağı daha sağlıklı hale getirir.''