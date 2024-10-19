Kuru fasulyenin lezzetini 2 katına çıkaran yöntem: 1 kaşık eklemek tadına doyulmaz hale getiriyor
Kış mevsimi geldiğinde sık sık pişirilen ve sofralarda yer alan kuru fasulye, genellikle etli, sucuklu ya da zeytinyağlı olarak tüketiliyor. Herkesin damak tadına göre hazırlayıp pişirdiği kuru fasulyenin lezzetini artırmak istiyorsanız bazı püf noktalarını bilmeniz gerekiyor. Ekmeği bandıra bandıra yiyeceğiniz bir kuru fasulye tarifi arıyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz. İşte kuru fasulye malzemeleri, tarifi ve yapılışı.
Türkiye'de sofraların baş yemeklerinden biri olan ve özellikle kış ayları geldiğinde yanında turşu, cacık ve pilavla servis edilen kuru fasulye, pek çok şekilde pişirilebiliyor.
Damak tadına uygun olarak zeytinyağlı, etli, ya da sucuklu olarak pişirilen kuru fasulye çok kolay bir şekilde hazırlanabiliyor.