Kuru fasulyenin lezzetini 2 katına çıkaran yöntem: 1 kaşık eklemek tadına doyulmaz hale getiriyor

Lokanta usulü etli ve lezzetli bir kuru fasulye pişirmek istiyorsanız mutlaka fasulyenin kalitesine dikkat etmelisiniz. Eski ve bekletilmiş kuru fasulye almamaya özen göstermelisiniz. Özellikle açıktan alanlar için bu uyarı geçerlidir.



Bir diğer önemli husus ise mutlaka fasulye yapmadan bir gece önce tuzlu suda bekletmelisiniz. Böylece hem kabuklarından arınacak, hem de yemeğiniz daha kolay pişecek.