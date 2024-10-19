Kuru fasulyenin lezzetini 2 katına çıkaran yöntem: 1 kaşık eklemek tadına doyulmaz hale getiriyor

Kış mevsimi geldiğinde sık sık pişirilen ve sofralarda yer alan kuru fasulye, genellikle etli, sucuklu ya da zeytinyağlı olarak tüketiliyor. Herkesin damak tadına göre hazırlayıp pişirdiği kuru fasulyenin lezzetini artırmak istiyorsanız bazı püf noktalarını bilmeniz gerekiyor. Ekmeği bandıra bandıra yiyeceğiniz bir kuru fasulye tarifi arıyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz. İşte kuru fasulye malzemeleri, tarifi ve yapılışı.

Kuru fasulyenin lezzetini 2 katına çıkaran yöntem: 1 kaşık eklemek tadına doyulmaz hale getiriyor - 1

Türkiye'de sofraların baş yemeklerinden biri olan ve özellikle kış ayları geldiğinde yanında turşu, cacık ve pilavla servis edilen kuru fasulye, pek çok şekilde pişirilebiliyor.

Damak tadına uygun olarak zeytinyağlı, etli, ya da sucuklu olarak pişirilen kuru fasulye çok kolay bir şekilde hazırlanabiliyor.

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Kuru fasulyenin lezzetini 2 katına çıkaran yöntem: 1 kaşık eklemek tadına doyulmaz hale getiriyor - 2

Yaptığınızın kuru fasulyenin lezzetini artımak istiyorsanız bunun için bir püf noktası da var.

Yayında pilav, soğan, turşu olduğunda tadına doyum olmayan etli kuru fasulyeyi evde kolayca lokanta tadında yapabilmeniz mümkün.

Kuru fasulyenin lezzetini 2 katına çıkaran yöntem: 1 kaşık eklemek tadına doyulmaz hale getiriyor - 3

Lokanta usulü etli ve lezzetli bir kuru fasulye pişirmek istiyorsanız mutlaka fasulyenin kalitesine dikkat etmelisiniz. Eski ve bekletilmiş kuru fasulye almamaya özen göstermelisiniz. Özellikle açıktan alanlar için bu uyarı geçerlidir.

Bir diğer önemli husus ise mutlaka fasulye yapmadan bir gece önce tuzlu suda bekletmelisiniz. Böylece hem kabuklarından arınacak, hem de yemeğiniz daha kolay pişecek.

Kuru fasulyenin lezzetini 2 katına çıkaran yöntem: 1 kaşık eklemek tadına doyulmaz hale getiriyor - 4

Kuru fasulyenin lezzetini artırmak ve yiyen herkesin aklında kalmasını sağlama için 1 kepçe haşlanmış tavuk suyundan ekleyin.

Kuru fasulyenin lezzetini 2 katına çıkaran yöntem: 1 kaşık eklemek tadına doyulmaz hale getiriyor - 5

ETLİ KURU FASULYE İÇİN MALZEMELER

  • 1 kilogram kuru fasulye,
  • 500 gr dana eti
  • 1 adet soğan,
  • 1 adet domates,
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ,
  • 2 yemek kaşığı biber salçası,
  • 1 tatlı kaşığı karabiber,
  • 1 tutam tuz,
  • Sıcak su.
Kuru fasulyenin lezzetini 2 katına çıkaran yöntem: 1 kaşık eklemek tadına doyulmaz hale getiriyor - 6

ETKİ KURU FASULYE TARİFİ

Kuru fasulyeyi 1 gün önceden suya koyun ve pişireceğiniz güne kadar suyun içerisinde bekletin.Ertesi gün iyice şişmiş kuru fasulyeleri iyice süzdürün.

Ardından kuru fasulyeyi hazırlayacağınız düdüklü tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip üzerine kuşbaşı yemeklik doğranmış dana etini ekleyin. Kuşbaşı doğradığınız etleri harlı ateşte rengi dönene kadar kavurun.

Ardından kavrulmuş etlerin üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin ve kavurmaya devam edin. Daha sonra üzerine domates ve biber salçasını ekleyin. Daha sonra düdüklü tencereye kuru fasulyelerinizin üzerini hafifçe geçecek kadar kaynamış su ekleyin.

Ardından üzerine tuzunu ekledikten sonra düdüklü tencerenizin ağzını kapatın ve yüksek ateşte 40 dakika kadar pişirin. Kullandığınız kuru fasulyenin cinsine göre pişirme süreniz değişebilir. Kuru fasulyeyi sürekli kontrol ederek pişirmenizi öneririz.

Kuru fasulyenin lezzetini 2 katına çıkaran yöntem: 1 kaşık eklemek tadına doyulmaz hale getiriyor - 7

KURU FASULYEYİ ETSİZ YAPMAK İÇİN TARİF

Akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olacak zeytinyağlı kuru fasulye tarifi, evde yapabileceğiniz pratik yemeklerden birisi. Peki, zeytinyağlı kuru fasulye nasıl yapılır?

Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız zeytinyağlı kuru fasulye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

Kuru fasulyenin lezzetini 2 katına çıkaran yöntem: 1 kaşık eklemek tadına doyulmaz hale getiriyor - 8

ZEYTİNYAĞLI KURU FASULYE TARİFİ

Zeytinyağlı kuru fasulye malzemeler

  • 1 su bardağı kuru fasulye
  • 1 baş soğan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1/2 (yarım) kahve fincanı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karbonat (Islatmak için)
  • 1 çay kaşığı tuz (Islatmak için)
Kuru fasulyenin lezzetini 2 katına çıkaran yöntem: 1 kaşık eklemek tadına doyulmaz hale getiriyor - 9

ZEYTİNYAĞLI KURU FASULYE YAPILIŞI

1 su bardağı kuru fasulyeyi, 1 çay kaşığı tuz ve karbonatla suda ıslatarak 1 gece bekletin.
Soğanları küçük küçük doğrayın. Zeytinyağında kavurun. Sonra salçayı ilave edin.

Birkaç kez karıştırdıktan sonra yıkayıp, süzülen fasulyeleri ilave edin.

Üstünü gecene kadar sıcak su koyun. Tuz ilave edin.

Kısık ateşte 20 dakika pişirin. Yumuşadıysa kapatın.

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