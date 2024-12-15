Kuru kayısının 10 müthiş faydası: Bilim insanları tek tek kanıtladı

2017 yılında yayımlanan Ophthalmology Research and Clinical Practice dergisinde yapılan bir araştırma, kuru kayısıdaki A vitamini ve beta-karotenin göz sağlığını desteklediğini, gece körlüğü gibi göz problemlerine karşı koruyucu bir etki sağladığını ortaya koydu. Beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüştürülerek göz hücrelerinin sağlıklı kalmasını sağlar ve yaşa bağlı göz hastalıklarının riskini azaltır.

Cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğu belirlenen kuru kayısının içerdiği C ve E vitaminleri, cilt yaşlanmasını geciktirir ve cilt elastikiyetini artırır. 2020 yılında yayımlanan bir çalışmada, kuru kayısıdaki antioksidanlar sayesinde cilt dokusunun iyileştiği ve yaşlanma belirtilerinin azaldığı tespit edildi.