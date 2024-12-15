Kuru kayısının 10 müthiş faydası: Bilim insanları tek tek kanıtladı

A vitamini ve demir yönünden zengin olan kuru kayısı, kolesterolü düşürme ve cilt hasarını önlemenin yanı sıra bağırsak sağlığı için de oldukça faydalı bir besindir. Kuru kayısının genel sağlık üzerindeki olumlu etkileri, çeşitli bilimsel araştırmalarla da desteklenmiştir.

Kuru kayısının 10 müthiş faydası: Bilim insanları tek tek kanıtladı - 1

Kuru kayısının içeriğindeki zengin vitamin, mineral, lif ve antioksidanlar sayesinde sindirimden kalp sağlığına, gözlerden kemik sağlığına kadar pek çok alanda olumlu etkiler gösterdiği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

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Kuru kayısının 10 müthiş faydası: Bilim insanları tek tek kanıtladı - 2

2016 yılında yayımlanan bir araştırmada, kuru kayısının içerdiği C vitamini ve beta-karoten gibi antioksidanların, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirdiği tespit edildi. C vitamini, bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarını desteklerken, beta-karoten de vücudun hastalıklarla mücadele etme yeteneğini artırır. 

Kuru kayısının 10 müthiş faydası: Bilim insanları tek tek kanıtladı - 3

2018 yılında yayımlanan başka bir araştırma ise kuru kayısının probiyotik özellikler gösterdiğini ve bağırsak florasını iyileştirdiğini kanıtladı. Bu özellikler, kuru kayısının sindirim sistemini düzenleyerek sindirim sorunlarına karşı koruyucu bir etki sağladığını göstermektedir.

Yine 2018 yılında yayımlanan bir çalışmada, kuru kayısının içerdiği potasyum, magnezyum ve kalsiyum sayesinde kemik yoğunluğunu artırdığı ve osteoporoz riskini azalttığı belirlendi. Potasyum ve magnezyum, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olurken, kalsiyum da kemiklerin yapısının korunmasına katkı sağlar. Bu özellikleriyle kuru kayısının, kemik sağlığını koruyarak osteoporoz gibi yaşa bağlı kemik hastalıklarının önlenmesine yardımcı olduğu söylenebilir.

Kuru kayısının 10 müthiş faydası: Bilim insanları tek tek kanıtladı - 4

Kuru kayısının kalp sağlığına olan faydaları da oldukça geniş bir literatüre sahiptir. 2015 yılında yapılan bir çalışmada, kuru kayısının yüksek potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düzenlediği ve kalp hastalıkları riskini azalttığı ortaya çıktı.

Kuru kayısının 10 müthiş faydası: Bilim insanları tek tek kanıtladı - 5

American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bu araştırma, potasyumun kan basıncını düşürerek kalp sağlığını koruyucu bir rol üstlendiğini gösterdi. Kuru kayısıdaki flavonoidler ve antioksidanlar, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve damar sağlığını destekler.

Kuru kayısının 10 müthiş faydası: Bilim insanları tek tek kanıtladı - 6

2014 yılında yayımlanan Journal of Nutritional Biochemistry dergisinde yapılan bir başka çalışmada, kuru kayısının damar sağlığını koruduğu ve ateroskleroz gibi kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkiler gösterdiği tespit edildi.

2019 yılında yapılan bir araştırma, kuru kayısının doğal şeker ve karbonhidrat içeriği sayesinde sporcular için ideal bir enerji kaynağı olduğu belirlendi. Kuru kayısının içerdiği demir ve bakır gibi mineraller, vücudun oksijen taşıma kapasitesini artırarak yorgunluk hissini azaltır ve fiziksel performansı destekler.

Kuru kayısının 10 müthiş faydası: Bilim insanları tek tek kanıtladı - 7

2017 yılında yayımlanan Ophthalmology Research and Clinical Practice dergisinde yapılan bir araştırma, kuru kayısıdaki A vitamini ve beta-karotenin göz sağlığını desteklediğini, gece körlüğü gibi göz problemlerine karşı koruyucu bir etki sağladığını ortaya koydu. Beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüştürülerek göz hücrelerinin sağlıklı kalmasını sağlar ve yaşa bağlı göz hastalıklarının riskini azaltır.

Cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğu belirlenen kuru kayısının içerdiği C ve E vitaminleri, cilt yaşlanmasını geciktirir ve cilt elastikiyetini artırır. 2020 yılında yayımlanan bir çalışmada, kuru kayısıdaki antioksidanlar sayesinde cilt dokusunun iyileştiği ve yaşlanma belirtilerinin azaldığı tespit edildi.

Kuru kayısının 10 müthiş faydası: Bilim insanları tek tek kanıtladı - 8

BİLİNÇSİZ TÜKETİMİNE DİKKAT

Kuru kayısı, sağlık açısından pek çok fayda sağlasa da aşırı tüketimi bazı olumsuz etkilere yol açabilir. Öncelikle, yüksek lif içeriği nedeniyle fazla yenildiğinde mide bulantısı, gaz, şişkinlik ve ishal gibi sindirim sorunlarına sebep olabilir. Ayrıca, kuru kayısının doğal şeker içeriği oldukça yüksektir; bu da kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltebilir ve diyabet hastaları için risk oluşturabilir. Yüksek kalori içeriği nedeniyle aşırı tüketimi kilo alımına yol açabilir. Potasyum açısından zengin olan kuru kayısı, böbrek problemleri yaşayan kişilerde hiperkalemiye (potasyum birikimi) neden olabilir ve bu da kalp ritmi bozukluklarına yol açabilir. Ayrıca, bazı işlenmiş kuru kayısı ürünlerinde tuz kullanımı, hipertansiyon gibi sağlık sorunlarını tetikleyebilir.

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