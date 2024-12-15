Kuru kayısının 10 müthiş faydası: Bilim insanları tek tek kanıtladı
A vitamini ve demir yönünden zengin olan kuru kayısı, kolesterolü düşürme ve cilt hasarını önlemenin yanı sıra bağırsak sağlığı için de oldukça faydalı bir besindir. Kuru kayısının genel sağlık üzerindeki olumlu etkileri, çeşitli bilimsel araştırmalarla da desteklenmiştir.
Kuru kayısının içeriğindeki zengin vitamin, mineral, lif ve antioksidanlar sayesinde sindirimden kalp sağlığına, gözlerden kemik sağlığına kadar pek çok alanda olumlu etkiler gösterdiği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.