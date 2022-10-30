Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Kurugöl Tabiat Parkı'ndaki ormanlar, sarı, yeşil, kırmızı ve kahverengi tonlarıyla misafirlerini etkiliyor.
Kaynaşlı'nın 15 kilometre kuzeyinde bulunan ve 11 yıl önce Tabiat Parkı olarak tescillenen Kurugöl, sonbaharda fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yeri oldu.
Güz mevsiminde yeşil, sarı, kırmızı ve kahverenginin farklı tonlarını barındıran doğasıyla dikkati çeken Kurugöl Tabiat Parkı, sık ormanları ve gölüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.
Fotosafari, sportif olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktivitelerin yapılabildiği Kurugöl, tertemiz doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor.
İşte Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları...