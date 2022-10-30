Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları

Düzce'deki Kurugöl Tabiat Parkı, sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 1

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Kurugöl Tabiat Parkı'ndaki ormanlar, sarı, yeşil, kırmızı ve kahverengi tonlarıyla misafirlerini etkiliyor.

Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 2

Kaynaşlı'nın 15 kilometre kuzeyinde bulunan ve 11 yıl önce Tabiat Parkı olarak tescillenen Kurugöl, sonbaharda fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yeri oldu.

Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 3

Güz mevsiminde yeşil, sarı, kırmızı ve kahverenginin farklı tonlarını barındıran doğasıyla dikkati çeken Kurugöl Tabiat Parkı, sık ormanları ve gölüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 4

Fotosafari, sportif olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktivitelerin yapılabildiği Kurugöl, tertemiz doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor.

İşte Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları...

Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 5
Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 6
Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 7
Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 8
Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 9
Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 10
Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 11
Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 12
Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 13
Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 14
Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 15
Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 16
Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 17
Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 18
Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 19
Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 20
Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 21
Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 22

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