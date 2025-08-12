Lezzetinin püf noktası buymuş: 1500'lü yıllara kadar dayanıyor
Düzce'nin Konuralp bölgesinde yetişen pirinçten yapılan ve Coğrafi işaret alan Konuralp Pilavı'nın lezzetli olmasının püf noktalarını anlatan Ayşe Kaya, "Pirinç Konuralp pirinci olacak. İçine kemik suyu katılacak" dedi.
Düzce'nin Konuralp bölgesinde yetişen pirinçten yapılan ve geçmişi 1500'lü yıllara dayanan, Osmanlı Saray Mutfağının da vazgeçilmez yiyecekleri arasında olan Yufkalı Konuralp Pilavı, aradan geçen zaman içerisinde unutulmaya yüz tutmuştu.