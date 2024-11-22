Lezzetiyle parmak ısırtan lahana sarması tarifi! İşin sırrı pişme süresindeymiş

Sindirim sağlığını iyileştiren ve bağışıklığı güçlendiren lahananın, kalp hastalıkları riskini azalttığı da biliniyor. Yapımı her ne kadar zahmetli olsa da tadıyla damat çatlatan lahana sarması, genel sağlık üzerinde sayısız fayda sağlıyor. Lahana sarması tercihe göre etli ya da zeytinyağlı şekilde tüketilebiliyor.

Lezzetiyle parmak ısırtan lahana sarması tarifi! İşin sırrı pişme süresindeymiş - 1

Türkiye'nin birçok yöresinde oldukça sevilen bir yemek olan lahana sarması, daha çok Ordu ve Eskişehir gibi illerde tüketiliyor ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da lahana sarması, tadına doyulmaz lezzetlerin başında geliyor. Kendine has tadı ve doyurucu etkisiyle ön plana çıkan lahana sarmasının yapımı ise diğer yemeklere göre biraz daha meşakkatli olabiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Lezzetiyle parmak ısırtan lahana sarması tarifi! İşin sırrı pişme süresindeymiş - 2

MALZEMELER

İç malzemesi:

  • 2 su bardağı pirinç (330 gram)
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay bardağı sıvı yağ (100ml)
  • 1 büyük boy kuru soğan
  • 3-5 diş ezilmiş sarımsak
  • 2 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 2 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 Türk kahve fincanı kadar su


Lezzetiyle parmak ısırtan lahana sarması tarifi! İşin sırrı pişme süresindeymiş - 3

Üzeri için sos:

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım su bardağı su
  • Çeyrek su bardağı sıvı yağ 
  • 2 su bardağı su
Lezzetiyle parmak ısırtan lahana sarması tarifi! İşin sırrı pişme süresindeymiş - 4

YAPILIŞI:

Öncelikle lahananın kök kısmını bıçak ile oyup çıkarın, büyükçe bir tencereye bolca su ekleyip kaynatın. 1 yemek kaşığı tuz ilave edin ve lahananın yapraklarını teker teker ayırarak kaynayan suya bırakın, ardından 1-2 dakika kadar haşlayın. Çok fazla haşlamamaya özen gösterin, aksi takdirde yapraklar erir. Diriliğini kaybedene kadar haşlamanız yeterli olacaktır.

Haşlanan yaprakları sıcak sudan alıp soğuk suya bırakın. Haşlama işlemi bittikten sonra iç harcının yapımına geçin. Tavaya sıvı yağ alıp ısıtın ve yemeklik doğranmış kuru soğanı ilave edin. Soğanlar, hafif renk değiştirene kadar kavurun.

Lezzetiyle parmak ısırtan lahana sarması tarifi! İşin sırrı pişme süresindeymiş - 5

Üzerine salçayı ilave edin ve bir iki defa çevirdikten sonra yıkanmış olan pirinci, rendelenmiş sarımsağı ve baharatları ekleyin. Birkaç tur karıştırın. Son olarak bir kahve fincanı suyu ilave edip karıştırarak suyunu çekmesini sağlayın. İsteğe göre yarım demet maydanoz ekleyebilirsiniz, ardından soğuması için iç harcı kenara alın. O arada lahananın yapraklarının sert olan damarlı kısımlarını bıçakla kesip alın ve avuç içi büyüklüğünde parçalara bölün.

Lezzetiyle parmak ısırtan lahana sarması tarifi! İşin sırrı pişme süresindeymiş - 6

Daha sonra iç harçtan bir tatlı kaşığı alıp bir yaprak içine ekleyin ve yuvarlayıp parmak şeklinde sarın. Bütün iç harcı ve yaprakları bu şekilde hazırlayın. Ardından sos malzemelerini bir kapta ezip çırpın, sarmaların üzerinde gezdirin.
2 bardak su ilave edip kapağı kapatın ve ocak üzerine alın.

Sonrasında orta ateşte kaynamaya bırakın, kaynama noktasına geldikten sonra ocağı tamamen kısın ve pirinçler yumuşayana kadar yaklaşık 55-60 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

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