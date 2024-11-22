Lezzetiyle parmak ısırtan lahana sarması tarifi! İşin sırrı pişme süresindeymiş

Türkiye'nin birçok yöresinde oldukça sevilen bir yemek olan lahana sarması, daha çok Ordu ve Eskişehir gibi illerde tüketiliyor ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da lahana sarması, tadına doyulmaz lezzetlerin başında geliyor. Kendine has tadı ve doyurucu etkisiyle ön plana çıkan lahana sarmasının yapımı ise diğer yemeklere göre biraz daha meşakkatli olabiliyor.