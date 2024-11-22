Lezzetiyle parmak ısırtan lahana sarması tarifi! İşin sırrı pişme süresindeymiş
Sindirim sağlığını iyileştiren ve bağışıklığı güçlendiren lahananın, kalp hastalıkları riskini azalttığı da biliniyor. Yapımı her ne kadar zahmetli olsa da tadıyla damat çatlatan lahana sarması, genel sağlık üzerinde sayısız fayda sağlıyor. Lahana sarması tercihe göre etli ya da zeytinyağlı şekilde tüketilebiliyor.
Türkiye'nin birçok yöresinde oldukça sevilen bir yemek olan lahana sarması, daha çok Ordu ve Eskişehir gibi illerde tüketiliyor ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da lahana sarması, tadına doyulmaz lezzetlerin başında geliyor. Kendine has tadı ve doyurucu etkisiyle ön plana çıkan lahana sarmasının yapımı ise diğer yemeklere göre biraz daha meşakkatli olabiliyor.