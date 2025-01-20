Likopen zengini domates kolesterolü önleyebilir mi?

Domatesin genel sağlık üzerindeki etkileri, uzun yıllardır çeşitli bilimsel araştırmalara konu oluyor. Dr. Ranj Singh, domates gibi likopen yönünden zengin olan besinlerin, LDL kolesterolünü engelleyerek damar sertleşmesini ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Likopen zengini domates kolesterolü önleyebilir mi? - 1

Bazı kaynaklarda domatese kırmızı rengini veren likopenin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve vücudu oksidatif strese karşı koruduğu bilgisi yer alıyor. Dr. Ranj Singh ise likopen oranı yüksek besinler tüketmenin, kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğunu savunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Likopen zengini domates kolesterolü önleyebilir mi? - 2

LDL, kalbe oksijenli kan taşıyan damarların sertleşmesine yol açabilen zararlı bir kolesterol türüdür. Kolesterol; vücutta sindirim, D vitamini ve hormon üretimi gibi önemli işlevleri yerine getiren, kanda bulunan yağlı bir maddedir. Ancak aşırı yağlı yiyecekler, hareketsizlik, aşırı kilolu olmak, sigara ve alkol gibi etmenler nedeniyle kolesterol seviyesi yükselebilir.

Likopen zengini domates kolesterolü önleyebilir mi? - 3

Yüksek LDL kolesterolü, genellikle belirti vermese de, damar tıkanıklığına ve felce yol açabilir. Öte yandan, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterolü kalp sağlığını koruduğu için genellikle "iyi" kolesterol olarak kabul edilir. HDL, kötü kolesterolü damarlarınızdan temizler ve karaciğere taşır, bu da kalp krizi ve felç riskini azaltır.

Likopen zengini domates kolesterolü önleyebilir mi? - 4

BBC'nin Good Morning Live programında konuşan Dr. Ranj, domates suyunun içinde bulunan likopen maddesinin bazı kişilerde kolesterolü düşürebileceğini ifade etti. Uzman isim, kolesterolü yüksek olan kişilerin tam tahıllı gıdalar tüketerek lif alımlarını artırmalarını ve bağırsaklarını güçlendirmelerini de önerdi.

Likopen zengini domates kolesterolü önleyebilir mi? - 5

2019 yılında Japon bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, her gün 200 ml domates suyu içmenin, kolesterolü yüksek kişilerde kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürdüğünü bulmuştu. Araştırmaya katılan 125 kişide, ortalama yüzde 3,3'lük bir kolesterol düşüşü gözlemlendi. Benzer şekilde, 2018 yılında Peru'da yapılan bir araştırmada da zeytinyağlı domates suyu içen katılımcıların kolesterol seviyelerinde düşüş tespit edildi.

Likopen zengini domates kolesterolü önleyebilir mi? - 6

Avustralya'da yapılan 2011 tarihli bir araştırmada ise pişmiş domateslerin, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyonla mücadele eden hastalar için statinlere benzer faydalar sağladığı belirlendi.

Likopen zengini domates kolesterolü önleyebilir mi? - 7

Düzenli domates tüketimine başlamadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılması gerektiğini belirten bilim insanları, domates ve kolesterol arasındaki bağlantı için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, mevcut bulgulara temkinli yaklaşıyorlar.

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