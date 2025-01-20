Likopen zengini domates kolesterolü önleyebilir mi?
Domatesin genel sağlık üzerindeki etkileri, uzun yıllardır çeşitli bilimsel araştırmalara konu oluyor. Dr. Ranj Singh, domates gibi likopen yönünden zengin olan besinlerin, LDL kolesterolünü engelleyerek damar sertleşmesini ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabileceğini öne sürdü.
Bazı kaynaklarda domatese kırmızı rengini veren likopenin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve vücudu oksidatif strese karşı koruduğu bilgisi yer alıyor. Dr. Ranj Singh ise likopen oranı yüksek besinler tüketmenin, kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğunu savunuyor.