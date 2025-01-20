Likopen zengini domates kolesterolü önleyebilir mi?

LDL, kalbe oksijenli kan taşıyan damarların sertleşmesine yol açabilen zararlı bir kolesterol türüdür. Kolesterol; vücutta sindirim, D vitamini ve hormon üretimi gibi önemli işlevleri yerine getiren, kanda bulunan yağlı bir maddedir. Ancak aşırı yağlı yiyecekler, hareketsizlik, aşırı kilolu olmak, sigara ve alkol gibi etmenler nedeniyle kolesterol seviyesi yükselebilir.