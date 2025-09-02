Mahlep yoksa da olur: Evde kandil simidi yapmanın püf noktaları
Kandil gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kandil simidi, çoğu zaman mahlep ile yapılır. Ancak evde mahlep yoksa üzülmeye gerek yok! Doğru malzeme ve tekniklerle mahlepsiz de mis gibi kandil simidi yapabilirsiniz.
Kandil günlerinin vazçgeilmezlerinden biri de kandil simidi oluyor. Mahlepsiz de olsa, doğru tekniklerle hazırladığınız kandil simidi sofranıza aynı lezzeti taşır. Çayınızın yanına mis gibi eşlik eden, taptaze kandil simitleri ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.