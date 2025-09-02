Mahlep yoksa da olur: Evde kandil simidi yapmanın püf noktaları

Kandil gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kandil simidi, çoğu zaman mahlep ile yapılır. Ancak evde mahlep yoksa üzülmeye gerek yok! Doğru malzeme ve tekniklerle mahlepsiz de mis gibi kandil simidi yapabilirsiniz.

Kandil günlerinin vazçgeilmezlerinden biri de kandil simidi oluyor. Mahlepsiz de olsa, doğru tekniklerle hazırladığınız kandil simidi sofranıza aynı lezzeti taşır. Çayınızın yanına mis gibi eşlik eden, taptaze kandil simitleri ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ  TARİFİ

Malzemeler

125 gr tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta (sarısı içine, beyazı üzerine)
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı sirke (elma veya üzüm sirkesi)
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
2,5 – 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
Üzeri için: kavrulmuş susam

KANDİL SİMİDİ YAPIMI

Hamuru yoğurun: Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, yumurta sarısı, yoğurt, sirke, şeker ve tuzu karıştırın.

Kabartma tozunu ve azar azar unu ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Şekil verin: Hamurdan küçük parçalar koparıp ince uzun şeritler yapın ve uçlarını birleştirerek halka şekli verin.

Üzeri için: Önce yumurta akına, sonra kavrulmuş susama batırın.

Pişirme: Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20–25 dakika, üzeri altın sarısı olana kadar pişirin.

KANDİL SİMİDİ PÜF NOKTALARI

Mahlep yerine bir tutam limon kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz, hoş bir aroma katar.

Simidin kıyır kıyır olması için yağın mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Susamı önceden hafif kavurursanız daha yoğun koku ve lezzet verir.

