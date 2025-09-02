Mahlep yoksa da olur: Evde kandil simidi yapmanın püf noktaları

Kandil günlerinin vazçgeilmezlerinden biri de kandil simidi oluyor. Mahlepsiz de olsa, doğru tekniklerle hazırladığınız kandil simidi sofranıza aynı lezzeti taşır. Çayınızın yanına mis gibi eşlik eden, taptaze kandil simitleri ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.