Makarna haşlama şekliniz kilo aldırıyor! Uzman isim açıkladı: Basit bir hata yapılıyor
Makarna, büyük küçük herkesin severek tükettiği yemeklerin başında geliyor. Uzun yıllardır devam eden tartışmalara rağmen, makarna beslenme uzmanları arasında hâlâ farklı görüşler oluşturuyor. Son olarak kişisel antrenör Tom Hull, makarna pişirirken yapılan basit bir hataya dikkat çekti. Samimi bir TikTok videosunda her şeyin porsiyon kontrolüne dayandığını açıklayan Hull, bir ipucuna dikkat ederek kilo almadan makarna tüketilebileceğini belirtti.
Makarna, genellikle pirinç ve ekmekle birlikte gruplandırılan sevilen bir karbonhidrat temel gıdasıdır. Ancak kilo verme eğilimleri değiştikçe, karbonhidratları ortadan kaldırmanın kilo vermenin anahtarı olup olmadığı sorusu tartışmalı olmaya devam ediyor. Sunday Times'a konuşan bir uzman, makarnanın kilo alımına neden olmaktan ziyade kilo vermeye yardımcı olabileceğini öne sürdü.