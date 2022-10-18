Makarnanın bilinmeyen tarihi

İTALYA ANAVATANI OLMAYABİLİR

Bir rivayete göre, 13. yüzyılda Venedikli ünlü kaşif Marco Polo, makarnaya ilk kez Çin’de rastlamış ve ardından İtalyan mutfağına gelmesine öncülük etmiştir. İtalya’nın güney bölgesinde ‘’maccheroni’’ olarak anılan makarna, farklı sunum şekilleri ve pişirme teknikleriyle günümüze geldi.

Ancak bazı İtalyanlar bu iddiaları reddeddiyor ve markanın anavatanının İtalya olduğunu şiddetle savunuyor.