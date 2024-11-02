Makarnayı böyle pişirmek zayıflatıyor: Uzman isim açıkladı: Basit bir hata kilo almanıza neden oluyor
İnsanlar basit ve hızla yenilebilecek bir tarif aradıklarında genellikle makarnayı tercih ediyorlar. Uzun yıllardır devam eden tartışmalara rağmen, makarna beslenme uzmanları arasında hâlâ farklı görüşler oluşturuyor. Bazı araştırmalar makarnanın kilo almanıza neden olmaktan ziyade kilo vermeye yardımcı olabileceğini iddia ediyor. Bir beslenme uzmanı, basit birkaç noktayla makarnanın daha sağlıklı bir hale getirilebileceğini açıkladı.
Makarna, genellikle pirinç ve ekmekle birlikte gruplandırılan sevilen bir karbonhidrat temel gıdasıdır. Ancak kilo verme eğilimleri değiştikçe, karbonhidratları ortadan kaldırmanın kilo vermenin anahtarı olup olmadığı sorusu tartışmalı olmaya devam ediyor. Sunday Times'a konuşan bir uzman, makarnanın kilo alımına neden olmaktan ziyade kilo vermeye yardımcı olabileceğini öne sürdü.