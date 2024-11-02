Makarnayı böyle pişirmek zayıflatıyor: Uzman isim açıkladı: Basit bir hata kilo almanıza neden oluyor

Tom, insanlara bunu nasıl yapacaklarını göstererek şöyle açıkladı: "Burada paketin üzerinde 75 gr kuru makarnanın genellikle 180 gr pişmiş makarna ürettiğini göreceksiniz. Muhtemelen o kısmı okumuyorsunuz ve doğrudan 180 gr'ın 286 kalori olduğu kısmına atlıyorsunuz. Daha sonra buna benzeyen 180 gr döküyorsunuz ve oldukça fazla, ve evet, 286 kalori için fena değil diye düşünüyorsunuz ve sonra pişiriyorsunuz. Ama bunun yerine henüz pişmediği için 75 gr dökmeniz gerekiyor ve bu da buna benziyor."





