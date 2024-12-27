Malatya usulü içli köfte tarifi: Saray mutfağının da favori yemeğiydi, 10 dakikada haşlanıyor
Türkiye'de yapımı özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın olan içli köfte, damak çatlatan lezzeti ve çeşitli baharatlarla harmanlanmış iç harcıyla geleneksel mutfağın bir numaralı yemeklerinin başında geliyor. Kökeni Osmanlı dönemine dayandığı tahmin edilen içli köfteye, Arap mutfağında da rastlanıyor.
Bazı kaynaklara göre içli köfte, Osmanlı İmparatorluğu'nun saray mutfağında zengin sofraların vazgeçilmeziydi ve zamanla halk tarafından da benimsendi.