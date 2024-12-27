Malatya usulü içli köfte tarifi: Saray mutfağının da favori yemeğiydi, 10 dakikada haşlanıyor

İçli köfte, ince bulgurla yapılan dış kabuğu ve kıyma, soğan, ceviz ve baharatlarla hazırlanan iç harcıyla ön plana çıkıyor. Bu yemek, daha çok Şanlıurfa ve Gaziantep gibi şehirlerde popüler olsa da, zamanla Malatya ve Muş gibi Doğu Anadolu şehirlerinin de favori yemeklerinden oldu.

İşte Malatya usülü içli köfte tarifi: