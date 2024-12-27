Malatya usulü içli köfte tarifi: Saray mutfağının da favori yemeğiydi, 10 dakikada haşlanıyor

Türkiye'de yapımı özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın olan içli köfte, damak çatlatan lezzeti ve çeşitli baharatlarla harmanlanmış iç harcıyla geleneksel mutfağın bir numaralı yemeklerinin başında geliyor. Kökeni Osmanlı dönemine dayandığı tahmin edilen içli köfteye, Arap mutfağında da rastlanıyor.

Malatya usulü içli köfte tarifi: Saray mutfağının da favori yemeğiydi, 10 dakikada haşlanıyor - 1

Bazı kaynaklara göre içli köfte, Osmanlı İmparatorluğu'nun saray mutfağında zengin sofraların vazgeçilmeziydi ve zamanla halk tarafından da benimsendi.

N-LIFE HABERLERİ

Malatya usulü içli köfte tarifi: Saray mutfağının da favori yemeğiydi, 10 dakikada haşlanıyor - 2

Orta Doğu ve Arap mutfaklarında da benzer tariflerine rastlanılan içli köftenin, köken olarak daha geniş coğrafyalara yayıldığı düşünülüyor.

Malatya usulü içli köfte tarifi: Saray mutfağının da favori yemeğiydi, 10 dakikada haşlanıyor - 3

İçli köfte, ince bulgurla yapılan dış kabuğu ve kıyma, soğan, ceviz ve baharatlarla hazırlanan iç harcıyla ön plana çıkıyor. Bu yemek, daha çok Şanlıurfa ve Gaziantep gibi şehirlerde popüler olsa da, zamanla Malatya ve Muş gibi Doğu Anadolu şehirlerinin de favori yemeklerinden oldu.

İşte Malatya usülü içli köfte tarifi:

Malatya usulü içli köfte tarifi: Saray mutfağının da favori yemeğiydi, 10 dakikada haşlanıyor - 4

MALZEMELER

İç harcı için:

  • 300 gram yemeklik kıyma
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon

Dış harcı için:

  • 2 su bardağı orta bulgur
  • 2 su bardağı irmik
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 su bardağı sıcak su

Malatya usulü içli köfte tarifi: Saray mutfağının da favori yemeğiydi, 10 dakikada haşlanıyor - 5

Tarife öncelikle iç harcı yaparak başlayın. Kıymayı tencereye koyup suyunu çekene kadar kavurun.

Suyunu çeken kıymaya yağ koyup biraz daha kavurduktan sonra soğan ve sarımsağı katın ve ağzını kapatıp yumuşamaya bırakın.

Yumuşadıktan sonra baharatları ekleyip ocağın altını kapatın ve soğumaya bırakın. Dış harcı için ise bulgurun üzerine tuzu atıp, sıcak suyu koyup, 15-20 dakika bekletin.

Malatya usulü içli köfte tarifi: Saray mutfağının da favori yemeğiydi, 10 dakikada haşlanıyor - 6

Dinlenen bulgura irmik ve yumurtayı ekleyip yoğurun. Arada elinizi suya banın ve güzelce macun kıvamına gelen kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp içli köfte yapın.

Hazırlanan içli köfteyi kaynamış sıcak suyun içine atıp 10 dakika kaynadıktan sonra çıkarın.

Yanına eritilmiş tereyağıyla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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