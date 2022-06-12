Malezyalıların geleneksel yemeği: Nasi

Haberler - Anadolu Ajansı | 12.06.2022 - 16:14
Malezya'da özel gün ve davetlerde hazırlanan Nasi Hujan Panas yemeği, Malezyalılar arasında 'renkli yemek' ya da 'nasi minyak' olarak tanınıyor.
Yemeğin canlı renklerden oluşması nedeniyle isminde yağmurdan sonra çıkan gökkuşağına da atıfta bulunuluyor.
Güneydoğu Asya bölgesinin en meşhur yemekleri arasında bulunan bu yemek, özellikle Malezya ve Endonezya'da çok popüler olan bir Malay pirinç yemeği.
Malay geleneğinde bu yemek, genellikle sığır eti ve tavuk rendang (Endonezya mutfağına ait bir tür et yemeği) ya da köri soslu tavuk gibi diğer Malay yemekleriyle servis ediliyor.
Nasi Lemak, Nasi Minyak ya da diğer pirinçlerden yapılan bu yemek renkli görüntüsünden dolayı halk tarafından Nasi Hujan Panas olarak adlandırılıyor.
Malay yemek kültürünün vazgeçilmez unsurlarından Nasi Hujan Panas, farklı renklerden oluşan özel pilavı ve yanında sunulan et, tavuk, salata ve şerbetle, özel günlerin vazgeçilmez yemeği olarak Malezyalılar tarafından da yoğun şekilde tüketiliyor.
Yerli ve yabancı misafirlere bu yemeği sunan Rudi Farique, bu yemeğin en çok düğünlerde tercih edildiğini ve hemen hemen her hafta en az bir düğün için yemek siparişi aldığını belirtti.
Farique, bu yemeğin sadece özel günler için değil her gün ve uygun fiyatlarda herkese ulaşabilmesi için gayret ettiğini de söyledi.