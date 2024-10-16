Mantarın en lezzetli hali: Doğanın süper gıdasını böyle pişirmek bağışıklığa katkı sağlıyor

KANLICA MANTARI NASIL TEMİZLENİR?

Kanlıca mantarlarını temizlerken nazik olmalısınız. Mantarların yüzeyinde toprak veya kir varsa, yumuşak bir fırça veya nemli bir bezle nazikçe silin. Mantarların suyu emmesini önlemek için fazla su kullanmamaya dikkat edin.



Eğer mantarların alt kısmında kök kalıntıları varsa, bunları bıçakla nazikçe kesebilirsiniz. Ancak, mantarların alt kısmını çok fazla kesmemeye özen gösterin.

Temizledikten sonra mantarları temiz bir bezle veya kağıt havluyla nazikçe kurulayabilirsiniz.

PÜF NOKTALAR

Temizlenen mantarları hemen kullanmaya özen gösterin; bu, tazeliklerini korumalarına yardımcı olur.



Bu adımlarla, kanlıca mantarınızı lezzetli yemeklerde kullanmak için hazır hale getirebilirsiniz!