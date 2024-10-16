Mantarın en lezzetli hali: Doğanın süper gıdasını böyle pişirmek bağışıklığa katkı sağlıyor
Halk arasında çam mantarı, melki mantarı ve çıntar mantarı gibi isimlerle bilinen kanlıca mantarını daha yakından tanıma zamanı geldi! Şeklini görünce "Ben bunu görmüştüm!" diyeceğiniz, belki de daha önce tadına defalarca baktığınız bu eşsiz mantar, hem lezzeti hem de faydalarıyla mutfakların vazgeçilmezi olabilir. Kanlıca mantarının besin değerini pişirme yöntemiyle artırmak mümkün.
Kanlıca mantarı, genellikle yuvarlak ve koni şeklinde, tüylü bir yüzeye sahip olan, doğada kolayca bulunabilen bir mantar türüdür. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yetişir ve özellikle ilkbahar aylarında ortaya çıkar. Bilimsel çalışmalar, kanlıca mantarının sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymaktadır. Antioksidan kapasitesi ve besin değerleri üzerine yapılan araştırmalar, bu mantarın beslenmedeki önemini vurgulamaktadır.