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Mardin'de asırlardır değişmeyen gelenek: Bayram kahvaltısında kaburga dolması

Haberler - İHA | 09.07.2022 - 13:47 - Son Güncelleme : 09.07.2022 - 13:53

Mardin'in asırlardır değişmeyen geleneği olarak bayram kahvaltısında kaburga dolması tüketiliyor. Altı saat bakır tencerede pişen yemek, Mardin'in en yöresel yemekleri arasında gösteriliyor.

Mardin'de asırlardır değişmeyen gelenek: Bayram kahvaltısında kaburga dolması - 1

İçerisinde birçok etnik kökeni barındırması nedeniyle kozmopolit bir yapıya sahip olan , bayrama özel gelenek ve göreneklerini sürdürmeye devam ediyor.

Mardin'de asırlardır değişmeyen gelenek: Bayram kahvaltısında kaburga dolması - 2

KAHVALTIDA KABURGA DOLMASI

Bu geleneklerden biri olan bayram kahvaltısında ise kaburga dolması yeniyor.

Mardin'de asırlardır değişmeyen gelenek: Bayram kahvaltısında kaburga dolması - 3

Asırlardır her evde bayram öncesi kuzu kaburgası alınıp üç tarafı dikilerek hazırlanıyor. Daha sonra az pişmiş iç pilavla doldurulup yağda mühürlenerek altı saat bakır tencerede kısık ateşte pişiriliyor.

Mardin'de asırlardır değişmeyen gelenek: Bayram kahvaltısında kaburga dolması - 4

Restoran işletmecisi Dilek Çelebioğlu, bayram kahvaltısında kaburga dolması, mevsimine göre fasulye, sulu yemek, sütlaç ve zerdenin yerini aldığını belirtti.

Mardin'de asırlardır değişmeyen gelenek: Bayram kahvaltısında kaburga dolması - 5

"BAYRAM SABAHI KABURGA YERİZ"

Kaburga dolmasının Mardin'in en önemli yöresel yemeklerinden biri olduğunu söyleyen Çelebioğlu, “Davetlerimizde en başta gelen yemeklerden biridir. Bayramların kraliçesi, benim küçüklüğümden beri bayramın kahvaltısı kaburga dolmasıydı. Tüm Mardinliler bu şekilde bayram sabahı kahvaltıda kaburga yeriz” dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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