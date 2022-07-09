Mardin'de asırlardır değişmeyen gelenek: Bayram kahvaltısında kaburga dolması

"BAYRAM SABAHI KABURGA YERİZ"

Kaburga dolmasının Mardin'in en önemli yöresel yemeklerinden biri olduğunu söyleyen Çelebioğlu, “Davetlerimizde en başta gelen yemeklerden biridir. Bayramların kraliçesi, benim küçüklüğümden beri bayramın kahvaltısı kaburga dolmasıydı. Tüm Mardinliler bu şekilde bayram sabahı kahvaltıda kaburga yeriz” dedi.