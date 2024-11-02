Markette kilosu 800 lira: Sütün içine 1 kaşık ekleyince evde bedava yapılıyor
Pizza ve makarnaların vazgeçilmezi olan ve bazı yemeklerle bütünleştiğinde harika bir lezzet ortaya çıkaran mozarella peynirini evde yapabilmek çok kolay. Mozzarella peynirini marketten almadan evde bulunan malzemelerle kolayca yapabilirsiniz. Peki, evde mozzarella peyniri nasıl yapılır? İşte mozzarella peyniri tarifi, yapılışı ve malzemeleri.
Herkes tarafından lezzetli bulunan bir peynir çeşidi olan ve sıklıkla tüketilen mozzarella peyniri özellikle pizza ve makarnalarda kullanılıyor.