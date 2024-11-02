Markette kilosu 800 lira: Sütün içine 1 kaşık ekleyince evde bedava yapılıyor

Pizza ve makarnaların vazgeçilmezi olan ve bazı yemeklerle bütünleştiğinde harika bir lezzet ortaya çıkaran mozarella peynirini evde yapabilmek çok kolay. Mozzarella peynirini marketten almadan evde bulunan malzemelerle kolayca yapabilirsiniz. Peki, evde mozzarella peyniri nasıl yapılır? İşte mozzarella peyniri tarifi, yapılışı ve malzemeleri.

Markette kilosu 800 lira: Sütün içine 1 kaşık ekleyince evde bedava yapılıyor - 1

Herkes tarafından lezzetli bulunan bir peynir çeşidi olan ve sıklıkla tüketilen mozzarella peyniri özellikle pizza ve makarnalarda kullanılıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Markette kilosu 800 lira: Sütün içine 1 kaşık ekleyince evde bedava yapılıyor - 2

Bu lezzetli peynir çeşidi markette satılıyor. Ancak kilosu 800 lirayı bulabiliyor. Mozzarella peynirini evde yapabilmek de mümkün. Hazırlanması zahmetli görünsede sadece iki malzemeyle mozzarelle peynirini kendiniz yapabilirsiniz.

Markette kilosu 800 lira: Sütün içine 1 kaşık ekleyince evde bedava yapılıyor - 3

Hazırladığınız mozzarella peynirini kahvaltıda, pizzalarda, makarnalarda, omletlerin içinde tüketebilirsiniz.

Markette kilosu 800 lira: Sütün içine 1 kaşık ekleyince evde bedava yapılıyor - 4

EV YAPIMI MOZARELLA PEYNİRİ İÇİN MALZEMELER

  • 1 bardak sirke
  • 1/4 çay bardağı içme suyu
  • Tuz
Markette kilosu 800 lira: Sütün içine 1 kaşık ekleyince evde bedava yapılıyor - 5

EVDE MOZARELLA PEYNİRİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak sütü geniş bir tencereye alarak başlayabilirsiniz. Kısık ateşte 38-40 °C sıcaklığa kadar ısıtmaya devam edin.

Ardından ocaktan alabilirsiniz. Öte yandan sirke ve suyu birbirine karıştırmaya başlayın.

Markette kilosu 800 lira: Sütün içine 1 kaşık ekleyince evde bedava yapılıyor - 6

Sirkeli suyu ocaktan çektiğiniz sütün içerisine ilave edin. Süt koyulaşmaya başladığında tahta kaşıkla karıştırabilirsiniz.

Süt kesilmeye başladığında bir bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırıp karıştırmaya devam edin.

Markette kilosu 800 lira: Sütün içine 1 kaşık ekleyince evde bedava yapılıyor - 7

İşlem bittikten sonra tencerenizi tekrar ocağa koyup ısınan sütü tekrar karıştırın. Peynirin tam kıvamında olması için ısınan sütü pıhtılaşmış haliyle karıştırmaya devam edin.

Süt tamamen pıhtılaştığında ise şekil vermek için istediğiniz işlemi uygulayabilirsiniz.

Son olarak peyniri soğuk suya koyup bekletmeniz gerekiyor. Bu sayede katılaşma işlemi son halini alacaktır. Ardından tuz ekleyebilir, buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Markette kilosu 800 lira: Sütün içine 1 kaşık ekleyince evde bedava yapılıyor - 8

İtalyan mutfağının en bilinen peyniri mozarellanın dokusu ve kıvamı diğer peynirlerden daha farklıdır. Isıya duyarlı olan bu peynir çeşidi pizza ve lazanya yemeklerinde tercih edilir.

Markette kilosu 800 lira: Sütün içine 1 kaşık ekleyince evde bedava yapılıyor - 9

Mozarella hafif ve taze bir tada sahiptir. Diğer peynir türleri gibi yoğun, ekşi veya baharatlı tatlar içermez.

Mozarella peyniri genellikle inek sütünden yapılır, ancak bazen keçi sütü de kullanılabilir. Bu nedenle peyniri hazırlarken tercih edeceğiniz süte dikkat edin.

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