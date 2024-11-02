Markette kilosu 800 lira: Sütün içine 1 kaşık ekleyince evde bedava yapılıyor

Mozarella hafif ve taze bir tada sahiptir. Diğer peynir türleri gibi yoğun, ekşi veya baharatlı tatlar içermez.



Mozarella peyniri genellikle inek sütünden yapılır, ancak bazen keçi sütü de kullanılabilir. Bu nedenle peyniri hazırlarken tercih edeceğiniz süte dikkat edin.