Meditasyona başlayacaklar için öneriler

Haberler - ntv.com.tr | 08.04.2022 - 08:58 - Son Güncelleme : 08.04.2022 - 09:01
İlk olarak sabırlı olmayı ve kendinize karşı nazik davranmayı öğrenmelisiniz. Meditasyona başlamanın en kolay yolu, doğru nefes alıp vermeyi öğrenmektir bu nedenle tek başınıza oturun ve yalnızca nefes alıp vermeye odaklanın.
Meditasyon ‘düşünmemek’ değildir. Zihninizi bir düğme ile kapatıp bir anda tüm düşüncelerinizden kurtulamazsın. Aksine, meditasyon, düşünceleriniz hakkında farkındalık kazanmanıza ve her birini tek tek değerlendirmenize yardımcı olur.
Meditasyonun sonunda mutlu hissetmek ne kadar normalse modunuzun düşmesi de bir o kadar normal. Duygularınızı iyi veya kötü diye ayırmak yerine onları olduğu gibi kabullenin.
Meditasyonu bir hayat şekline getirmek ve bunu disiplinli bir şekilde devam ettirmek büyük önem taşıyor. Her gün yapabileceğiniz birkaç dakikalık meditasyon, tüm gün etkisini gösterebilir
Meditasyon yapacağınız odayı ve mekanı belirlemek sizi daha rahat hissettirecek ve meditasyon moduna daha hızlı girmenizi sağlayacaktır. Seçtiğiniz mekanı yalnızca bu amaç için kullanmaya gayret edin.
Meditasyon esnasında hereketsiz kalmak bir süre rahatsız edici olabilir ama pozisyonunuzla çok oynamamanızı tavsiye ediyoruz. Eğer ağrı hissederseniz, hareketinizi değiştirebilirsiniz ama pozisyonunuzun dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin.
Meditasyon tüm sorunlarınızı bir anda çözmeyecektir. Bu yüzden büyük beklentilere girmeden kendinizi akışa bırakın. Her meditasyona başladığınızda nasıl hissedeceğiniz veya nelerin değişeceği konusuna kafa yormayın.