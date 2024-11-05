Mercimek çorbasına 1 su bardağı eklemek yetiyor! Tadı lokantada yapılanları aratmıyor
Türk mutfağının favorileri yemeklerinden olan mercimek çorbası, özellikle soğuk kış günlerinde tüketildiğinde vücuda ilaç gibi geliyor. Et veya tavuk suyu katıldığında, mercimek çorbasının lezzeti 2 katına çıkıyor. Mercimek çorbası, genel sağlık üzerindeki faydalarıyla da dikkat çekiyor.
İlk olarak Neolitik dönemde Orta Doğu'da yetiştirildiği bilinen mercimek, farklı formlarıyla günümüze kadar ulaştı. Hem lezzeti hem faydalarıyla sofraların vazgeçilmez besini olan mercimek çorbasının hazırlanışı da oldukça pratik.