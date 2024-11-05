Mercimek çorbasına 1 su bardağı eklemek yetiyor! Tadı lokantada yapılanları aratmıyor

Türk mutfağının favorileri yemeklerinden olan mercimek çorbası, özellikle soğuk kış günlerinde tüketildiğinde vücuda ilaç gibi geliyor. Et veya tavuk suyu katıldığında, mercimek çorbasının lezzeti 2 katına çıkıyor. Mercimek çorbası, genel sağlık üzerindeki faydalarıyla da dikkat çekiyor.

Mercimek çorbasına 1 su bardağı eklemek yetiyor! Tadı lokantada yapılanları aratmıyor - 1

İlk olarak Neolitik dönemde Orta Doğu'da yetiştirildiği bilinen mercimek, farklı formlarıyla günümüze kadar ulaştı. Hem lezzeti hem faydalarıyla sofraların vazgeçilmez besini olan mercimek çorbasının hazırlanışı da oldukça pratik.

N-LIFE HABERLERİ

Mercimek çorbasına 1 su bardağı eklemek yetiyor! Tadı lokantada yapılanları aratmıyor - 2

MALZEMELER

  • 2 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 adet havuç
  • Yarım yemek kaşığı biber ya da domates salçası (rengi kırmızı olsun isterseniz artırabilir ya da hiç kullanmayabilirsiniz)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
  • 2 litre sıcak su
  • 5 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Mercimek çorbasına 1 su bardağı eklemek yetiyor! Tadı lokantada yapılanları aratmıyor - 3

MERCİMEK ÇORBASI YAPILIŞI:

  • Kırmızı mercimek çorbası için sıvı yağı tencereye alınarak yemeklik doğranan soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavrulur.
  • Daha sonra un ilave edilerek kısık ateşte kavurmaya devam edilir.
  • Salça kullanılacak ise salça ilave edilir, kavrulduktan sonra küp küp doğranmış havuç ve iyice yıkanıp suyu süzülen mercimekler ilave edilir.
  • Üzerine su eklenerek karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Çorbamız kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra mercimekler ve havuçlar yumuşayana kadar ara ara karıştırılarak kısık ateşte pişirilir.
  • Çorba piştikten sonra el blenderı ile güzelce ezilir. Eğer blenderiniz yoksa süzgeçten de geçirebilirsiniz.
  • Karabiber, tuz ve isteğe bağlı olarak kimyon eklenir ve karıştırılır. 5 dakika daha pişirilerek ocaktan alınır.
  • Kıvamı koyu gelirse size, bir miktar su ilave edilerek bir taşım kaynatılır.
  • Bu arada küçük bir tavaya iki yemek kaşığı tereyağı alınır, kızdırılır ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber eklenerek ocaktan alınır.
  • Mercimek çorbası servis kasesine alındıktan sonra üzerine kırmızı biberli sos gezdirilir ve bir dilim limon ile servis edilir.
Mercimek çorbasına 1 su bardağı eklemek yetiyor! Tadı lokantada yapılanları aratmıyor - 4

MERCİMEK ÇORBASI GAZ YAPAR MI?

Mercimek çorbası, içerisinde yüksek miktarda bulunan liften dolayı gaz yapabilir. Mercimeği 1 gece önceden soğuk suda bekletmeniz, mercimeğin gaz oranının azalmasına yardımcı olur.

Mercimek çorbasına 1 su bardağı eklemek yetiyor! Tadı lokantada yapılanları aratmıyor - 5

MERCİMEĞİN FAYDALARI

Kırmızı mercimek, yüksek potasyum içeriğinden dolayı tansiyonun kötü etkilerine karşı vücudu korur.

Kan basıncını kontrol altına alan mercimek, zengin protein içeriğiyle de dikkat çeker. Bu da kırmızı et yerine alternatif bir besin olarak tüketilmesini sağlar.

Mercimek çorbasına 1 su bardağı eklemek yetiyor! Tadı lokantada yapılanları aratmıyor - 6

Mercimeğin içeriğinde bulunan folat, kalbi korur ve kırmızı kan hücreleri oluşumuna destek olur. Kalp sağlığını destekleyen folat, demir ve B1 vitamini barındırır. Kötü kolesterol seviyesini düşürerek, kan basıncını dengeler ve böylelikle kalp hastalığı riskine karşı koruma sağlar.

Lif, bağırsaklarda bulunan iyi bakterileri besleyerek sindirim sisteminin doğru çalışmasını sağlar. Aynı zamanda lif, kanser riskini azaltmaya da yardımcı olur.

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