Mevsimi gelince sofralarda yerini aldı! Çıtır çıtır hamsi tava tarifi: Lezzetiyle damak çatlatıyor
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çeşitli balık türleri de sofralarda yerini almaya başladı. Özellikle hamsi tüketimin arttığı şu günlerde, kimi hamsiyi evde hazırlıyor kimi ise dışarıdan almayı tercih ediyor. Hamsi, damak çatlatan lezzetinin yanı sıra genel sağlık üzerindeki faydalarıyla da dikkat çekiyor.
Uzmanlar, haftada en az iki kez yağlı balık tüketmenin, kalp sağlığı üzerinde oldukça olumlu etkileri olduğunu savunuyor. Çoklu doymamış yağ asitleri, kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Bu sayede kalp krizi, ateroskleroz ve felç riskini azaltır.