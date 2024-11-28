Mevsimi gelince sofralarda yerini aldı! Çıtır çıtır hamsi tava tarifi: Lezzetiyle damak çatlatıyor

HAZIRLANIŞI:

Balıkları temizledikten sonra (kafasını koparıp içini boşaltın) iyice yıkayın ve suyunu süzün.

Ardından uygun bir kaba koyarak tuz serpin ve elinizle karıştırın. Hamsileri, tabağa koyduğunuz mısır ununa bulayın. Tavaya sıvı yağı koyarak fırça yardımı ile her tarafına gelmesini sağlayın.

Balıkları aynı yönde, sıkı bir şekilde dizerek daire oluşturun ve tavanızı ocağa alarak yüksek ateşte 7-8 dakika pişmeye bırakın. Balıklarınızı tavanıza göre tek seferde pişirebileceğiniz gibi 3 seferde porsiyonluk olarak da pişirebilirsiniz.

Balıkların alt kısmı kızardıktan sonra üzerine düz bir kapak kapatın ve fazla yağını ayrı bir kaba süzdürün. Daha sonra balıkların diğer yüzünü de çevirerek süzdürdüğünüz yağı tekrar üzerine gezdirin ve kızarmaya bırakın. Balıkların her iki yüzeyi de kızardığında servis tabağına alın.

Afiyet olsun...