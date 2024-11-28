Mevsimi gelince sofralarda yerini aldı! Çıtır çıtır hamsi tava tarifi: Lezzetiyle damak çatlatıyor

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çeşitli balık türleri de sofralarda yerini almaya başladı. Özellikle hamsi tüketimin arttığı şu günlerde, kimi hamsiyi evde hazırlıyor kimi ise dışarıdan almayı tercih ediyor. Hamsi, damak çatlatan lezzetinin yanı sıra genel sağlık üzerindeki faydalarıyla da dikkat çekiyor.

Mevsimi gelince sofralarda yerini aldı! Çıtır çıtır hamsi tava tarifi: Lezzetiyle damak çatlatıyor - 1

Uzmanlar, haftada en az iki kez yağlı balık tüketmenin, kalp sağlığı üzerinde oldukça olumlu etkileri olduğunu savunuyor. Çoklu doymamış yağ asitleri, kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Bu sayede kalp krizi, ateroskleroz ve felç riskini azaltır.

N-LIFE HABERLERİ

Mevsimi gelince sofralarda yerini aldı! Çıtır çıtır hamsi tava tarifi: Lezzetiyle damak çatlatıyor - 2

Hamsinin içeriğindeki niasin ve selenyum, kalp sağlığını destekler. Hamsinin demans, depresyon, unutkanlık beyin merkezli sağlık sorunlarını önlediği de bilinir.

Mevsimi gelince sofralarda yerini aldı! Çıtır çıtır hamsi tava tarifi: Lezzetiyle damak çatlatıyor - 3

Yapılan araştırmalara göre EPA ve DHA kombinasyonlarının düzenli tüketimi, yaşlanmayla ortaya çıkan ince çizgi ve kırışıklık oluşumunu hafifletir. Ayrıca vücuttaki inflamasyon mekanizmasını etkileyerek sedef, akne gibi sorunların azaltılmasına yardımcı olabilir. Hamsi, içerisindeki yüksek protein, kalsiyum ve A vitamini sayesinde kemikleri güçlendirir.

Mevsimi gelince sofralarda yerini aldı! Çıtır çıtır hamsi tava tarifi: Lezzetiyle damak çatlatıyor - 4

Tiroid hormonlarının salgılanmasında etkili olan selenyum, hamside bol miktarda bulunur. Bu sayede tiroid mekanizmasının düzenlenmesine destek olur. A vitamini açısından zengin olan hamsi, göz sağlığının iyileştirilmesinde de etkilidir. İçeriğindeki biyoaktiflerin yardımıyla katarakt, glokom gibi göz hastalıklarının oluşum sürecini yavaşlatır.

Mevsimi gelince sofralarda yerini aldı! Çıtır çıtır hamsi tava tarifi: Lezzetiyle damak çatlatıyor - 5

HAMSİ TAVA İÇİN GEREKEN MALZEMELER

  • 1 kilo hamsi
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım su bardağı mısır unu
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
Mevsimi gelince sofralarda yerini aldı! Çıtır çıtır hamsi tava tarifi: Lezzetiyle damak çatlatıyor - 6

HAZIRLANIŞI:

Balıkları temizledikten sonra (kafasını koparıp içini boşaltın) iyice yıkayın ve suyunu süzün.
Ardından uygun bir kaba koyarak tuz serpin ve elinizle karıştırın. Hamsileri, tabağa koyduğunuz mısır ununa bulayın. Tavaya sıvı yağı koyarak fırça yardımı ile her tarafına gelmesini sağlayın.

Balıkları aynı yönde, sıkı bir şekilde dizerek daire oluşturun ve tavanızı ocağa alarak yüksek ateşte 7-8 dakika pişmeye bırakın. Balıklarınızı tavanıza göre tek seferde pişirebileceğiniz gibi 3 seferde porsiyonluk olarak da pişirebilirsiniz.

Balıkların alt kısmı kızardıktan sonra üzerine düz bir kapak kapatın ve fazla yağını ayrı bir kaba süzdürün. Daha sonra balıkların diğer yüzünü de çevirerek süzdürdüğünüz yağı tekrar üzerine gezdirin ve kızarmaya bırakın. Balıkların her iki yüzeyi de kızardığında servis tabağına alın.

Afiyet olsun...

DAHA FAZLA GÖSTER