Müge Anlı sezon finali mi yaptı? Müge Anlı yeni sezon ne zaman?

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 2024–2025 yayın dönemine veda etti. Program, her yıl olduğu gibi bu yıl da haziran ayında sezona ara verdi. Sezon finali görüntüleri ardından gözler yeni sezona çevrildi. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Müge Anlı sezon finali mi yaptı? Müge Anlı yeni sezon ne zaman? - 1

Gündüz kuşağı programlarından "Müge Anlı ile Tatlı Sert" bir sezonu daha geride bıraktı. .2024-2025 yayın dönemine damgasını vuran olaylar, sezon finalinde bir kez daha hatırlatıldı. n Müge Anlı'nın muhabirleri Müge ve Hüseyin de duygusal bir konuşma yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Müge Anlı sezon finali mi yaptı? Müge Anlı yeni sezon ne zaman? - 2

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yaz tatilinin ardından yeni sezonun detayları da yoğun merak konusu. Geçmiş yıllardaki geleneksel yayın takvimine göre Yeni Sezonun Eylül ayının ilk ya da ikinci haftasında başlaması bekleniyor. Resmî açıklama henüz yapılmadı, ancak geçmiş döneme bakıldığında bu tahmin güç kazanıyor.


Müge Anlı sezon finali mi yaptı? Müge Anlı yeni sezon ne zaman? - 3

Yeni sezon Eylül'de başlıyor ama Anlı, geçtiğimiz yayında "Yine dayanamayıp Ağustos ayında döneceğim gibi..." diye konuştu.

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