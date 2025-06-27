Müge Anlı sezon finali mi yaptı? Müge Anlı yeni sezon ne zaman?

Gündüz kuşağı programlarından "Müge Anlı ile Tatlı Sert" bir sezonu daha geride bıraktı. .2024-2025 yayın dönemine damgasını vuran olaylar, sezon finalinde bir kez daha hatırlatıldı. n Müge Anlı'nın muhabirleri Müge ve Hüseyin de duygusal bir konuşma yaptı.