Müge Anlı sezon finali mi yaptı? Müge Anlı yeni sezon ne zaman?
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 2024–2025 yayın dönemine veda etti. Program, her yıl olduğu gibi bu yıl da haziran ayında sezona ara verdi. Sezon finali görüntüleri ardından gözler yeni sezona çevrildi. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?
Gündüz kuşağı programlarından "Müge Anlı ile Tatlı Sert" bir sezonu daha geride bıraktı. .2024-2025 yayın dönemine damgasını vuran olaylar, sezon finalinde bir kez daha hatırlatıldı. n Müge Anlı'nın muhabirleri Müge ve Hüseyin de duygusal bir konuşma yaptı.