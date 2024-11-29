Ne biber ne patlıcan dolmaların şahı bu sebze: Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Adım adım Şıhıl mahşi tarifi

Şıhıl Mahşi, Antakya ve Hatay mutfağının gözde lezzetlerinden biri olan, kabak dolmasının zengin bir versiyonudur. Kilis Şıhılmahşe; soğan, orta yağlı kıyma, domates, domates salçası, maydanoz, tuz, karabiber, haşlanmış nohut veya haşlanmış kırık leblebi ile hazırlanan iç harcın kızartılmış acurlara doldurulması ve üzerine bir kase de domates salçası, tuz, kuru nane ve su koyulup hazırlanan sosun koyularak ocakta veya fırında pişirilmesi suretiyle üretilir. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülüp dereotu veya maydanoz konulduktan sonra servisi yapılır.