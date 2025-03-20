Orta Asya’dan Anadolu'ya geldi: Tek başına hem çorba hem de ana yemek
Geçmişten günümüze kadar uzanan ve halk arasında şifa deposu olarak anılan yöresel peskütan çorbası, uzun süre tok tuttuğu için ana yemek kadar doyurucu olmasıyla biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu geleneksel lezzet, Ramazan alında tok tutarken benzersiz tadıyla damaklarda iz bırakıyor.
Sivas mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan peskütan çorbası, hem besleyici içeriği hem de tok tutucu özelliğiyle dikkat çekiyor. Özellikle kış aylarında sıkça tüketilen çorba, ana yemek kadar doyurucu olmasıyla biliniyor.