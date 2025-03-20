Orta Asya’dan Anadolu'ya geldi: Tek başına hem çorba hem de ana yemek

Soğuk havalarda sıcak ve lezzetli bir çorba isteğinde peskütan çorbası yapılır. Peskütan çorbası yapımında yarma ( buğday), yeşil mercimek ve parça et kullanılır. Aslında Sivas’taki gençler peskütan çorbasını bilir. Ama şimdiki gençler daha çok lokanta ve fastfood tarzı hazır yemeklerle besleniyorlar. Bu durumda ebeveynlere de iş düşmektedir. Çocuklarını evde yapılan yemeklere, çorbalara sağlık açışından alıştırmaları gerekiyor. Peskütan çorbasını da doyurucu, besleyici, tok tutucu ve aynı zamanda lezzetli bir çorba olarak tavsiye edebilirim. Peskütan çorbası doyurucu özelliği ile tek başına ana yemektir" dedi.