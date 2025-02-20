Oruçluyken tok tutan Darende çorbası tarifi: Hem besleyici hem de vitamin deposu
Malatya mutfağının meşhur çorbası Darande, tok tutucu özelliğiyle biliniyor. Yoğurtlu soğuk Darende çorbası Ramazanda da sıklıkla tercih ediliyor. Tok tutan darende çorbası oruç tutanlara büyük kolaylık sağlıyor. Peki, darende çorbası tarifi, yapılışı ve malzemeleri nelerdir? İşte darende çorbası tarifi.
Darande çorbası Malatya mutfağının önemli lezzetlerinden biri. Genellikle sıcak yaz günlerinde tüketilen darende çorbası, Ramazan sofralarınında vazgeçilmezi oluyor.