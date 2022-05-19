Osmanlı saray lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda

SARAY YEMEKLERİ TARİFLERİ

Saray mutfağı arasında yer alan asırlık tatların tarifleri ise şöyle:

Mutancana: Tencerede eritilen 2 yemek kaşığı tereyağına 1 kilogram kadar kuzu eti ilave edilir. Suyu çekene kadar ara ara karıştırılarak kavrulur.

100 gram ufak doğranmış soğanlar eklenip 5 dakika daha kavrulur. Ilık su eklenip kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika pişirilir. 50'şer gramlık üzüm, mürdüm eriği, 2 yemek kaşığı bal ve bir tutam tuz ilave edilir, biraz daha harmanlanıp pişirilir. Başka tavada haşlanmış 50 gram badem, 50 gram doğranmış incir ve kayısı sotelenir. Birlikte servis edilir.

Ballı mahmudiye: Yarım kilogram tavuk göğsü haşlanır, haşlanan su ayrılır. Tencerede bir yemek kaşığı tereyağı eritilir, doğranmış bir orta boy soğan kavrulur. Daha sonra haşlanmış etler ilave edilir ve hafifçe kızartılır. Üzerine 100 gram badem, 100 gram kuru kayısı, 50 gram kuru üzüm, 1 çay kaşığı tarçın ve bal ilave edilir. Kıyılmış dereotu ve maydanozla süslenerek servis edilir.

Zirva: Yarım kilogram kuzu ya da tavuk eti, yarım çay bardağı su ilave edilip ateşin üzerine konur. Rengi değişince bir su bardağı sıcak su ve tuz ilave edilerek pişirilir. Bir kapta nişasta, su ile eritilir. Ayrı bir tarafta soyulmuş 200 gram badem ve ince ince doğranmış 10 kayısı haşlanır. 5-6 kuru üzümün çekirdekleri çıkarılır. 5 hurma ve 2 incir doğranır. Tüm bu malzemelere ısıtılmış bal, 3 erik ve safran da eklenerek nişastalı su ile birlikte ete katılır ve yoğunlaşana kadar karıştırılır. Pişen yemek ateşten alındıktan sonra üzerine haşhaş tohumu serpilir. Yaklaşık 10 dakika dinlendirildikten sonra servis edilir.