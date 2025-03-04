Osmanlı'dan günümüze Ramazan sofralarının en renkli tatlısı: Güllaç tatlısının olmazsa olmazı ne?

"GÜLLACIN OLMAZSA OLMAZI YÜZDE 90 GÜL SUYU"

Yeni kuşağın bu tür tatlıları biraz daha sevdiğini anlatan İbrahim Taşdemir, "Güllacın içerisinde süt var, şeker ve olmazsa olmaz gül suyu var. İçerisinde ceviz, üzerinde ise meyve çeşitleri var. Portakal, nar, kivi ve çilek gibi meyvelerle süslenebilir. Her Ramazan bu lezzete talep oluyor, talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Sütlü tatlı olduğu için biraz daha ilgi diğer tatlılara göre fazla. Yeni jenerasyon biraz daha seviyor bu tür tatlıları. Onun için biz de bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ortalama olarak 8-10 tepsi güllaç satışlarımız oluyor. Güllacın olmazsa olmazı gül suyu. Vanilya katanlar var ama ben güllaç içerisinde gül suyunu tercih ediyorum" şeklinde konuştu.