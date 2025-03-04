Osmanlı'dan günümüze Ramazan sofralarının en renkli tatlısı: Güllaç tatlısının olmazsa olmazı ne?
Osmanlı mutfağında sultanlara hazırlanan günümüzde ise Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan güllaç, tezgahları süslüyor. Güllaç, hafif tatlı olması sebebiyle tercih edilirken, güllaç ustaları mesailerine yoğun bir şekilde devam ediyor.
Hafif bir tatlı olması sebebiyle iftarda vazgeçilmez lezzetler arasında yer alan en renkli tatlılardan güllaç, Ramazan ayında yoğun ilgi görmeye devam ediyor.