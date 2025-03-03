Osmanlı'nın geleneksel tatlısı Güllaç nasıl yapılır? Çikolatalı Güllaç tarifi
Ramazan denildiğinde akla gelen en özel tatlılardan biri de şüphesiz güllaçtır. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu hafif ve lezzetli tatlı, iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor. Sütlü yapısı ve yumuşacık dokusuyla mideyi yormayan güllaç, hem hafifliği hem de lezzetiyle tatlı severlerin favorisi. Peki, evde tam kıvamında bir güllaç nasıl yapılır? Geleneksel lezzete modern bir dokunuş katmak isteyenler için çikolatalı Güllaç tarifini derledik...
Güllaç, Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan, özellikle Ramazan ayında tercih edilen hafif ve sütlü bir tatlıdır. Güllaç yaprakları olarak bilinen ince nişastalı yufkaların süt ve şekerle ıslatılmasıyla hazırlanır. Genellikle ceviz içiyle zenginleştirilir ve üzeri nar taneleriyle süslenerek servis edilir. Hafif ve ferahlatıcı bir tatlı olduğu için iftar sofralarında sıkça yer alır.