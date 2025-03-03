Osmanlı'nın geleneksel tatlısı Güllaç nasıl yapılır? Çikolatalı Güllaç tarifi

Ramazan denildiğinde akla gelen en özel tatlılardan biri de şüphesiz güllaçtır. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu hafif ve lezzetli tatlı, iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor. Sütlü yapısı ve yumuşacık dokusuyla mideyi yormayan güllaç, hem hafifliği hem de lezzetiyle tatlı severlerin favorisi. Peki, evde tam kıvamında bir güllaç nasıl yapılır? Geleneksel lezzete modern bir dokunuş katmak isteyenler için çikolatalı Güllaç tarifini derledik...

Osmanlı'nın geleneksel tatlısı Güllaç nasıl yapılır? Çikolatalı Güllaç tarifi - 1

Güllaç, Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan, özellikle Ramazan ayında tercih edilen hafif ve sütlü bir tatlıdır. Güllaç yaprakları olarak bilinen ince nişastalı yufkaların süt ve şekerle ıslatılmasıyla hazırlanır. Genellikle ceviz içiyle zenginleştirilir ve üzeri nar taneleriyle süslenerek servis edilir. Hafif ve ferahlatıcı bir tatlı olduğu için iftar sofralarında sıkça yer alır.

N-LIFE HABERLERİ

Osmanlı'nın geleneksel tatlısı Güllaç nasıl yapılır? Çikolatalı Güllaç tarifi - 2

Adını, içine eklenen gül suyu aromasından aldığı düşünülen güllaç, tarih boyunca saray mutfağında da önemli bir yere sahip olmuştur. Günümüzde geleneksel tarife sadık kalınarak yapılsa da fıstıklı, çikolatalı veya meyveli gibi farklı versiyonları da bulunmaktadır.

Geleneksel güllacı modern bir dokunuşla buluşturmak isteyenler için çikolatalı güllaç, hem hafifliği hem de lezzetiyle harika bir alternatif! Klasik tarifin aksine, sütlü çikolata veya kakao eklenerek hazırlanan bu versiyon, tatlı krizlerine nefis bir çözüm sunuyor. İşte adım adım çikolatalı güllaç tarifi!

Osmanlı'nın geleneksel tatlısı Güllaç nasıl yapılır? Çikolatalı Güllaç tarifi - 3

ÇİKOLATA GÜLLAÇ TARİFİ

Malzemeler:

10 yaprak güllaç
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
100 gr bitter veya sütlü çikolata (eritilmiş)
1 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı)
1 su bardağı dövülmüş fındık veya ceviz içi
1 çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Bitter veya sütlü çikolata rendesi
Antep fıstığı veya fındık kırıkları
Çilek veya muz dilimleri (isteğe bağlı)

Osmanlı'nın geleneksel tatlısı Güllaç nasıl yapılır? Çikolatalı Güllaç tarifi - 4

ÇİKOLATALI GÜLLAÇ YAPIM AŞAMALARI

Sütlü Karışımı Hazırlayın:

Sütü bir tencereye alın, üzerine toz şekeri ekleyerek karıştırın. Şeker tamamen eriyene kadar orta ateşte ısıtın. Daha sonra içerisine eritilmiş çikolata ve kakao ekleyerek iyice karıştırın. Karışımın çok sıcak olmamasına dikkat edin, ılık olması yeterlidir.

Güllaç Yapraklarını Islatın:

Geniş bir tepsiye ilk güllaç yaprağını yerleştirin. Üzerine çikolatalı sütlü karışımdan dökün. Her yaprağın arasına aynı işlemi uygulayarak 5 yaprak serin.

İç Harcı Ekleyin:

5. katmanı serdikten sonra içine dövülmüş fındık veya ceviz serpin. Ardından kalan güllaç yapraklarını da tek tek sütle ıslatarak yerleştirmeye devam edin.

Çikolatalı güllacı buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra servis ederseniz daha lezzetli olur.

Osmanlı'nın geleneksel tatlısı Güllaç nasıl yapılır? Çikolatalı Güllaç tarifi - 5

Son Dokunuşlar:

Kalan sütü tatlının her yerine gelecek şekilde dökün ve yaklaşık 20-30 dakika boyunca sütü çekmesini bekleyin.

Servis:

Tatlının üzerine çikolata rendesi serpiştirin. Antep fıstığı, fındık kırıkları veya meyve dilimleri ile süsleyerek soğuk servis yapın.

Püf Noktaları:

Daha yoğun bir çikolata aroması için süte ekstra kakao ekleyebilirsiniz.

Güllaç yapraklarının kırılmaması için süt çok sıcak olmamalıdır.

DAHA FAZLA GÖSTER