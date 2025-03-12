Özbekistan'da "ağız açar"ı; Halk arasında "navvay" deniliyor: İftar sofralarının vazgeçilmezi oldu
Özbekistan'da "ağız açar" olarak adlandırılan, tereyağı ve süt katılarak tandırlarda pişirilen patır ekmeği, ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Özbekistan'da günlük yaşamda ayrı bir yere sahip bu ekmeğin kullanılan malzeme, yapılış şekli ve yöreye göre 50'den fazla çeşidi bulunurken, ülke halkı özel günlerde, düğün ve ramazanda genellikle tereyağı veya kuyruk yağı ile süt ilave edilerek hazırlanan patır ekmeğini tercih ediyor.