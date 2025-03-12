Özbekistan'da "ağız açar"ı; Halk arasında "navvay" deniliyor: İftar sofralarının vazgeçilmezi oldu

BABÜR ŞAH'IN SEMERKAN EKMEĞİ SEVGİSİ

Ülkede ayrıca sadece Semerkant'ta yapılan bir ekmek çeşidi de bulunurken, bu ekmeğin tadı, ülke sınırlarını aşmış bulunuyor. Tarifi ve yapılışı babadan oğula geçen Semerkant ekmeği, ailenin erkekleri tarafından yapılıyor.



Çok lezzetli ve dayanıklı olan bu ekmekler, bozulmadan bir aydan fazla saklanabiliyor. Özbekler, diğer yörelerde hazırlanan Semerkant ekmeğinin Semerkant'taki kadar lezzetli ve dayanıklı olmadığını söylüyor.



Rivayete göre, doğduğu toprakları beylikler arasında çıkan savaş yüzünden terk ederek, Hindistan topraklarını fetheden Babür Şah, Semerkant ekmeğini çok özler ve bundan dolayı Semerkant'tan ekmek ustalarını getirtmeyi emreder.



Babür Şah, Hindistan'a getirilen Semerkantlı en ünlü ekmek ustaları tarafından hazırlanan Semerkant ekmeğinden memnun kalmaz ve ustaya ekmeğin hazırlanmasında hamura neyi katmadığını sorar.



Semerkantlı usta da "Sultanım, sizin emriniz üzerine bu ekmeğe katılan tüm malzemeleri Semerkant'tan getirdik. Ancak Semerkant'ın havasını suyunu getiremedik" diye cevap verir.