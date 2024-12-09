Özenle temizlenip tellere asılıyor: Soğuk kış günlerinde sofraların baş köşesinde yer alıyor
Soğuk iklimi ve geleneksel üretim yöntemleriyle Kars, kaz yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip. Kış sofralarının vazgeçilmezi olan kaz eti, özel bir yöntemle hazırlanıp kurutuluyor ve lezzetiyle bölgenin simgelerinden biri haline geliyor.
Sonbaharın sonlarına doğru kazlar, doğal ortamlarında beslendikten sonra kış mevsimi için kesiliyor. Özenle temizlenen kazlar, önce tuzlanarak dinlendiriliyor. Ardından bölgenin soğuk ve kuru havasından faydalanmak için tellere asılarak kurutuluyor. Bu yöntem, etin uzun süre dayanmasını sağlarken aynı zamanda lezzetini artırıyor.
Karslı üreticiler, bu geleneği nesilden nesile aktarıyor. Kaz etinin kurutulması, özellikle kış aylarında sıkça tüketilen yemeklerin ana malzemesi haline gelmesini sağlıyor. Pilavdan çorbaya, kızartmadan fırında pişirmeye kadar pek çok tarifte kullanılan kaz eti, yoğun aroması ve besleyici özellikleriyle beğeni topluyor.