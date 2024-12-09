Özenle temizlenip tellere asılıyor: Soğuk kış günlerinde sofraların baş köşesinde yer alıyor

Kars’ta kaz yetiştiriciliği sadece bir beslenme alışkanlığı değil, aynı zamanda kültürel bir değer. Her yıl düzenlenen "Kaz Geceleri" etkinliklerinde bu eşsiz lezzet, hem bölge halkı hem de ziyaretçilerle buluşuyor.

Karslılar, kaz etini sadece bir yemek olarak değil, aynı zamanda Kars’ın zengin kültürünün bir simgesi olarak görüyor. Soğuk kış günlerinde sofralarda yerini alan kaz eti, Kars mutfağının hem damaklarda hem de gönüllerde taht kuran lezzetlerinden biri olmaya devam ediyor.