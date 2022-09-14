Palamut ile yapabileceğiniz tarifler

FIRINDA PALAMUT

Hem az yağlı hem de en sağlıklı palamut tarifi için fırınınızı kullanabilirsiniz. Palamutlarınızı temizleyin, ister halka halka kesin ister fileto haline getirin. Yağlı fırın kağıdının üzerine aldığınız balıklara biraz zeytinyağı gezdirin ve pişmeye bırakın. Dilersiniz domates ve soğanları da aynı anda fırınlayabilirsiniz.