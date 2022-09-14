Palamut ile yapabileceğiniz tarifler

Haberler - ntv.com.tr | 14.09.2022 - 16:03 - Son Güncelleme : 14.09.2022 - 16:16
Palamutu en pratik ve hızlı şekilde pişirmek için bu klasik tarifi mutlaka listenize almalısınız. Palamutları temizleyin ve uzunlamasına kesin. Fileto haline getirdiğiniz balıkları az yağda kızartın. Kızarttığınız balıkları soğan, biber ve yeşillik ile servis edebilirsiniz.
Hem az yağlı hem de en sağlıklı palamut tarifi için fırınınızı kullanabilirsiniz. Palamutlarınızı temizleyin, ister halka halka kesin ister fileto haline getirin. Yağlı fırın kağıdının üzerine aldığınız balıklara biraz zeytinyağı gezdirin ve pişmeye bırakın. Dilersiniz domates ve soğanları da aynı anda fırınlayabilirsiniz.
Balıkla aranız çok yoksa bol salata malzemesiyle hazırlanan palamut salatası tam size göre olabilir. Balıklarınızı iyice temizleyin ardından fileto şeklinde kestikten sonra az zeytinyağında kızartın. Balıkları damak zevkinize göre dilediğiniz oranda kızartabilirsiniz. Pişen balıkları havlu kağıta alın ve üzerindeki yağın emilmesini sağlayın.
Daha sonra dilediğiniz malzemelerle oluşturduğunuz yeşil salataya ince ince didiklediğiniz balıkları ilave edin. Salatanızı limon ve zeytinyağı ile lezzetlendirebilirsiniz.
Palamutlarınızı temizleyin ve dilim dilim doğrayın. Daha sonra yağladığınız yapışmaz bir tavaya balıkları dizin. Soğanları ve domatesleri halka halka doğrayın ve balıkların üzerine yerleştirin. Ekşi severler dilimledikleri limonları da tavaya ekleyebilirler. Tavanıza bir miktar su ekledikten sonra balıkları pişmeye bırakabilirsiniz.
Mangalın tadını hiçbir şey vermez diyenlerdenseniz ızgara palamut favoriniz olabilir. Fileto haline getirdiğiniz palamutları tuzlayın ve daha sonra ızgaraya alın. Balıkların suyunu kaybetmemesi ve kurumaması için doğru zamanda çevirmeye ve mangaldan almaya dikkat edin.
Palamutu klasik yöntemler dışında değerlendirmek istiyorsanız palamut dolması aradığınız lezzet olabilir. Soğan, sarımsak ve maydanozu piyazlık kıyın. Domatesleri de küp küp doğrayın ve tüm malzemeleri bir araya getirin. Temizlediğiniz balıkların içine bu karışımı koyun. İster fırında ister ızgara şeklinde palamut dolmasını pişirebilirsiniz.