Peynirin küflenmesini önleyen yöntem! İçine birkaç damla eklemek yetiyor: Bakteri üremesini de durduruyor

HAVA ALMASINI ÖNLEMEK

Peynir, havayla temasta olduğunda daha hızlı küflenir. Bunun önüne geçmek için peynirin hava almayan, sıkıca kapatılmış bir kapta saklanması gerekir. Ayrıca, peynirin hava ile temasını azaltmak için dilimlendikten sonra, dilimlerin üzerine plastik film ya da streç film sarmak da faydalı olabilir.