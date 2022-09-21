Pizzanın bilinmeyen tarihi

Hamur, mozarella peyniri ve domatesin buluşmasıyla ortaya çıkan eşsiz pizza lezzetinin nasıl ortaya çıktığına dair pek çok teori bulunuyor. İşte İtalya'nın sevilen lezzeti pizzaya dair merak edilenler...
Latincede ezmek ve öğütmek anlamına gelen “pinsere” fiilinden türeyen pizza, aslında mozzarella peyniri ve domatesin birlikteliğiyle yoksul İtalyan halkının vazgeçilmez lezzeti olarak yüzyıllarca tüketildi.
Pizza günümüzdeki şeklini almadan önce Mısırlılar, Babilliler, İsrailliler ve antik Orta Doğu toplulukları tarafından 'mayasız yassı ekmek' olarak tüketiliyordu.
Hatta Romalıların pişirdikleri bu ekmeklerin üstüne çeşitli yağ ve baharatlar ekleyerek tükettikleri söylenir.
Pizza, şekli ve malzeme itibariyle ülkemizde sevilen bir lezzet olan pideye benzetiliyor. Yunancada 'pita', ülkemizde ise pide olarak nitelendirilen lezzet, Pers Kralı Darius’un 6. yüzyıldaki sefer kayıtlarında, yassı ekmekler üzerine peynir sürerek yenilen yiyeceğe benzetiliyor.
Pizzanın dünya çapında sevilen bir lezzet haline gelmezi ise 1889 yılına dayanıyor. Bir gün İtalya Kraliçesi Margherita’ya sunulan mozzarella peyniri, domates ve fesleğen ile süslenmiş hamur işi, pizzanın büyük bir üne kavuşmasına sebep oldu.
Kraliçe’nin canı bir gün pizza ister ancak bir yoksul yiyeceği olan pizzanın nasıl yapılması gerektiği doğal olarak saray aşçıları tarafından bilinmemektedir. Pizzanın hızlıca yapılabilmesi için hemen ünlü aşçı Esposito’ya sipariş verilir.
Mozarella peyniri, domates ve fesleğen ile yaptığı pizzayı kraliçeye sunan Esposito, Kraliçe pizzanın ismini sorduğunda ise heyecandan ne söylemesi gerektiğini unutur ve telaşla Kraliçe'nin adını yani ‘Margherita’yı telaffuz eder.
Pizzanın lezzetini çok beğenen Kraliçe Margherita, Esposito’ya yazdığı teşekkür mektubunda söz konusu pizzadan “Pizza Margherita” şeklinde bahseder.
Bu tarihe kadar basit bir yiyecek olan ve yalnızca yoksul halk tarafından tüketilen pizza, Kraliçe’nin kendisine sunulan lezzeti beğenip, aşçı Esposito’ya bir teşekkür mektubu göndermesi ile zengin kesimin de sofrasına girmeye başladı.
19. yüzyılın sonunda ‘yeni dünya’ Amerika’ya göç eden İtalyanlar, yerleştikleri bu ülkede kendi yemek kültürlerini ve dolayısıyla pizzayı götürdü. Amerikalıların yaptığı küçük değişikliklerle birlikte, pizza dünya mutfağına dahil oldu.