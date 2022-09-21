Pizzanın bilinmeyen tarihi

Latincede ezmek ve öğütmek anlamına gelen “pinsere” fiilinden türeyen pizza, aslında mozzarella peyniri ve domatesin birlikteliğiyle yoksul İtalyan halkının vazgeçilmez lezzeti olarak yüzyıllarca tüketildi.

Pizza günümüzdeki şeklini almadan önce Mısırlılar, Babilliler, İsrailliler ve antik Orta Doğu toplulukları tarafından 'mayasız yassı ekmek' olarak tüketiliyordu.

Hatta Romalıların pişirdikleri bu ekmeklerin üstüne çeşitli yağ ve baharatlar ekleyerek tükettikleri söylenir.