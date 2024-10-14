Kilo aldırmayan pizza tarifi: Pizzayı böyle tüketmek şişkinliğe ve kaloriye neden olmuyor

Karnabahar pizzası, sağlıklı yaşamı benimseyenler için mükemmel bir seçenek. Glütensiz tabanı sayesinde, pizzanın tadını çıkarırken beslenme düzeninizi koruyabilirsiniz. Bu tarifle, hem damak tadınıza uygun malzemeleri kullanarak hem de karnabaharı besleyici bir öğüne dönüştürerek lezzetli bir deneyim yaşayacaksınız. Sağlıklı, pratik ve doyurucu bir alternatif arayanlar için ideal!

Kilo aldırmayan pizza tarifi: Pizzayı böyle tüketmek şişkinliğe ve kaloriye neden olmuyor - 1

Karnabahar, yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi desteklerken, C ve K vitaminleri ile doludur. Bu sebze, kalp sağlığını koruma ve kanserle savaşma potansiyeli ile de dikkat çekiyor. Karnabahar pizza, glütensiz beslenmeyi tercih edenler için mükemmel bir çözüm sunuyor. Geleneksel pizza tabanının yerini alan karnabahar, hem düşük kalorili hem de besleyici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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Kilo aldırmayan pizza tarifi: Pizzayı böyle tüketmek şişkinliğe ve kaloriye neden olmuyor - 2

MÜKEMMEL KIVAM

Karnabaharın, buharda haşlanarak ve ardından rondodan geçirilerek nasıl lezzetli bir pizza tabanına dönüştüğünü keşfedin. Yumurtayla birleştiğinde mükemmel bir kıvam yakalayan bu karışım, fırında çıtır çıtır bir taban haline geliyor.

Kilo aldırmayan pizza tarifi: Pizzayı böyle tüketmek şişkinliğe ve kaloriye neden olmuyor - 3

KARNABAHAR PİZZA MALZEMELERİ

Malzemeler:

Taban için:

1 top karnabahar
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Sarımsak tozu (isteğe bağlı)
Soğan tozu (isteğe bağlı)
100 gr rendelenmiş kaşar veya mozzarella peyniri

Kilo aldırmayan pizza tarifi: Pizzayı böyle tüketmek şişkinliğe ve kaloriye neden olmuyor - 4

Üst süslemesi için:

1 ½ kaşık domates salçası

2 yemek kaşığı su
Kekik
1 diş sarımsak (püre haline getirilmiş)

İsteğe bağlı malzemeler (domates, mantar, zeytin, biber, soğan, fesleğen, vb.)

Kilo aldırmayan pizza tarifi: Pizzayı böyle tüketmek şişkinliğe ve kaloriye neden olmuyor - 5

KARNABAHAR PİZZA YAPILIŞI

Karnabaharı Hazırlama: Karnabaharı küçük parçalara ayırın ve buharda 6-7 dakika haşlayın. Yumuşadıktan sonra suyunu iyice sıkmak için bir mutfak bezine sarın.

Hamur Yapma: Haşlanmış karnabaharı bir rondoda püre haline getirin. Ardından yumurta, rendelenmiş peynir, zeytinyağı ve isteğe bağlı baharatları ekleyip iyice karıştırın.

Tabanı Şekillendirme: Yağlı kağıt serili fırın tepsisine karnabahar karışımını dökün ve elinizle yuvarlak ve ince bir tabaka halinde yayın.

Ön Pişirme: Önceden 180°C’de 15-20 dakika pişirin. Tabanın kenarları altın rengini alana kadar pişirmeye devam edin.

Üst Sosunu Hazırlama: Domates salçası, su, kekik ve sarımsağı karıştırarak sosu hazırlayın.

Süsleme: Pişen karnabahar tabanına sosu sürün ve ardından dilediğiniz malzemeleri ekleyin.

Son Pişirme: Pizzayı tekrar fırına verin ve 10 dakika daha pişirin.

Servis: Fırından çıkan pizzayı dilimleyip sıcak servis edin. Afiyet olsun!

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