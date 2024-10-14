Kilo aldırmayan pizza tarifi: Pizzayı böyle tüketmek şişkinliğe ve kaloriye neden olmuyor

KARNABAHAR PİZZA YAPILIŞI

Karnabaharı Hazırlama: Karnabaharı küçük parçalara ayırın ve buharda 6-7 dakika haşlayın. Yumuşadıktan sonra suyunu iyice sıkmak için bir mutfak bezine sarın.



Hamur Yapma: Haşlanmış karnabaharı bir rondoda püre haline getirin. Ardından yumurta, rendelenmiş peynir, zeytinyağı ve isteğe bağlı baharatları ekleyip iyice karıştırın.



Tabanı Şekillendirme: Yağlı kağıt serili fırın tepsisine karnabahar karışımını dökün ve elinizle yuvarlak ve ince bir tabaka halinde yayın.



Ön Pişirme: Önceden 180°C’de 15-20 dakika pişirin. Tabanın kenarları altın rengini alana kadar pişirmeye devam edin.



Üst Sosunu Hazırlama: Domates salçası, su, kekik ve sarımsağı karıştırarak sosu hazırlayın.



Süsleme: Pişen karnabahar tabanına sosu sürün ve ardından dilediğiniz malzemeleri ekleyin.



Son Pişirme: Pizzayı tekrar fırına verin ve 10 dakika daha pişirin.



Servis: Fırından çıkan pizzayı dilimleyip sıcak servis edin. Afiyet olsun!