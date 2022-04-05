Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Kerebiç

Haberler - İHA | 05.04.2022 - 15:25
Mersin’in meşhur tatlısı kerebiç, Ramazan’da da yoğun ilgi görüyor.
Kentte uzun yıllardır kerebiç üretimi ve satışı yapan dokuz kadın sabahtan akşam geç saatlere kadar kerebiç yapıyor.
Kerebiçin yanında mamul üretimi de yapan kadınlar, günde binlerce kerebiç üretiyor.
Üretim yapan kadınlardan Suna Kurucu, kerebiçin irmik tatlısı olduğunu ve eskiden sadece Ramazan ayında bu tatlının yapıldığını söyleyerek, "Kerebiç artık yılın 12 ayı yapılıyor. Çok şekerli değil, içindeki herşey doğal" dedi.
Kerebicin köpüğü hakkında da bilgiler veren Kurucu, "Köpüğün yapılmasında çöven kökünü kullanırız. Bu kök iyice yıkandıktan sonra 3-4 saat kaynatılır. Su kahverengiyi alınca su süzülür. Süzdükten sonra soğumaya bırakılır, sonra da çırpma makinesiyle iyice çırpılır. Soğuyan su, çırpınca beyaz köpük halini almaya başlar. Sonra sıcak şerbeti dökmeye başlarız ve beyaz köpük halini alır" şeklinde konuştu.