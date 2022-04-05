Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Kerebiç

Kerebiçin yanında mamul üretimi de yapan kadınlar, günde binlerce kerebiç üretiyor.

Üretim yapan kadınlardan Suna Kurucu, kerebiçin irmik tatlısı olduğunu ve eskiden sadece Ramazan ayında bu tatlının yapıldığını söyleyerek, "Kerebiç artık yılın 12 ayı yapılıyor. Çok şekerli değil, içindeki herşey doğal" dedi.