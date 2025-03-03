Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi yapımı: Evde Ramazan pidesi tarifi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofraları süsleyen en özel lezzetlerden biri de şüphesiz Ramazan pidesidir. İftar saatine yaklaşıldığında fırınlardan yükselen sıcacık pide kokusu, herkesi cezbederek eski Ramazanların nostaljik havasını yaşatır. Altın sarısı rengi, yumuşacık iç yapısı ve üzerindeki susam ile çörek otunun mükemmel uyumu, onu sadece bir ekmekten çok daha fazlası haline getirir.



Ancak bu geleneksel lezzeti tatmak için fırın kuyruğuna girmeye gerek yok! Doğru malzemeler ve birkaç püf noktasıyla, evde taş fırın kalitesinde Ramazan pidesi yapmak mümkün. Üstelik ev yapımı pide, hem daha sağlıklı hem de tamamen damak zevkinize göre şekillendirilebiliyor.