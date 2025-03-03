Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi yapımı: Evde Ramazan pidesi tarifi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar sofralarının baş tacı olan Ramazan pidesi, fırınlardan yükselen mis gibi kokusuyla herkesi cezbediyor. Yumuşak dokusu, üzerindeki çıtır susam ve çörek otu ile damakları şenlendiren bu lezzeti evde yapmak da mümkün! Peki, geleneksel Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ustasından püf noktalarıyla ev yapımı Ramazan pidesinin tarifini ve dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi yapımı: Evde Ramazan pidesi tarifi - 1

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofraları süsleyen en özel lezzetlerden biri de şüphesiz Ramazan pidesidir. İftar saatine yaklaşıldığında fırınlardan yükselen sıcacık pide kokusu, herkesi cezbederek eski Ramazanların nostaljik havasını yaşatır. Altın sarısı rengi, yumuşacık iç yapısı ve üzerindeki susam ile çörek otunun mükemmel uyumu, onu sadece bir ekmekten çok daha fazlası haline getirir.

Ancak bu geleneksel lezzeti tatmak için fırın kuyruğuna girmeye gerek yok! Doğru malzemeler ve birkaç püf noktasıyla, evde taş fırın kalitesinde Ramazan pidesi yapmak mümkün. Üstelik ev yapımı pide, hem daha sağlıklı hem de tamamen damak zevkinize göre şekillendirilebiliyor.

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Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi yapımı: Evde Ramazan pidesi tarifi - 2

EVDE RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Dışının hafif çıtır, içinin ise pamuk gibi yumuşacık olması için ihtiyacınız olan malzemeler ve püf noktalarıyla adım adım tarifi sizler için hazırladık.

Malzemeler:

4 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1 paket instant maya (10 gr) veya yarım paket yaş maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

1 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı süt
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Çörek otu ve susam

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi yapımı: Evde Ramazan pidesi tarifi - 3

RAMAZAN PİDESİ YAPIM AŞAMALARI

Maya Karışımı:

Bir karıştırma kabına ılık su, süt ve şekeri alın. Mayayı ekleyerek karıştırın ve birkaç dakika bekletin.

Hamurun Yoğrulması:

Unu geniş bir kaba eleyin, ortasını havuz gibi açın. Mayalı karışımı, sıvı yağı ve tuzu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Mayalanma Süreci:

Hamurun üzerini temiz bir bezle örtüp, ılık bir ortamda yaklaşık 45-60 dakika kadar mayalanmaya bırakın. Hamur iki katına çıkınca mayalanma tamamlanmış demektir.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi yapımı: Evde Ramazan pidesi tarifi - 4

Şekil Verme:

Mayalanan hamuru un serptiğiniz tezgaha alın ve iki eşit parçaya bölün. Her bir parçayı hafif unlanmış fırın tepsisine alarak elinizle yuvarlak ve hafif basık olacak şekilde şekillendirin.

Pide Deseni:

Elinizi hafif unlayarak veya yağlayarak hamurun üzerine klasik Ramazan pidesi desenini oluşturun. Bunun için önce kenarlara parmak uçlarınızla bastırarak bir çerçeve oluşturun, ardından iç kısmına kare veya baklava dilimi şekilleri yapın.


Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi yapımı: Evde Ramazan pidesi tarifi - 5

Üzerine Sürme:

Küçük bir kapta yumurta sarısını, sütü ve sıvı yağı karıştırarak pidenin üzerine sürün. Ardından bolca susam ve çörek otu serpin.

Pişirme:

Önceden 200°C’ye ısıtılmış fırında, alt-üst fanlı ayarda, yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Üzeri güzelce kızarana kadar takip edin.

Servis:

Fırından çıkan sıcacık pidenizi bir süre dinlendirip, afiyetle tüketebilirsiniz. Daha yumuşak olması için üzerine temiz bir bez örtüp biraz bekletebilirsiniz.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi yapımı: Evde Ramazan pidesi tarifi - 6

RAMAZAN PİDESİ PÜF NOKTALARI

  • Hamurun yumuşak ve ele yapışan bir kıvamda olması önemlidir.

  • Mayalanma sürecini tamamlamadan hamuru fırına koymayın.

  • Üzerine sürdüğünüz yumurta karışımı, pideye parlak ve çıtır bir doku kazandırır.

  • Fırından çıkan pidenin daha yumuşak olması için üzerine hafif su serpip temiz bir bezle örtebilirsiniz.
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