Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası)

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Cağ kebabı, Erzurum; kaymak, Afyon; kuyu tandır, Denizli; karpuz, Diyarbakır; baklava, Gaziantep'e adresli. Her şehrin, her ilçenin kendine özgü yemekleri ve mutfağı var. Ait oldukları şehirlere değer katan bu yemekler, marka değerlerine de çok önemli katkılarda bulunuyor. İşte Ramazan'da iftar için tercih edebileceğiniz ve Türkiye'de ait oldukları yerin simgesi haline gelip kültür varlığı olarak anıtlaşan ve bir şehre mal olmuş marka yemekler. Cengizhan KOCAHAN / cengizhan.kocahan@ntv.com.tr

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 1

Adana    Adana Kebabı,

Şalgam, Bici Bici, Karpuz

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 2

Adıyaman  Etsiz Çiğ Köfte,

Ekşili Köfte 

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 3

Afyon   Manda Kaymağı,

Sucuk, Kaymaklı Ekmek Kadayıfı 

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 4

Ağrı   Abdigör köftesi

Gosterberg et, Beyaz Bal

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 5

Amasya Elma,

 Çiğleme Kaymak, Şerbetli Pide,  Amasya Çöreği

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 6

 Ankara Tavası, 

Ankara Simidi, Beypazarı Kurusu, Ayaş Domatesi

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 7

Antalya  Taratorlu Piyaz,

Kaş'ın Yanık Dondurması, Muz, Portakal, Toros Salatası

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 8

Artvin  Bal

Kara Lahana Sarması,  Beyaz Patates, Turşu Kavurma

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 9

Aydın  , İncir  

Çine Köftesi, Cilav, Nazilli Pidesi, Nazilli Gülü, Zeytin

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 10

Balıkesir Ayvalık Tostu- Susurluk Ayranı   

Höşmerim, Mihaliç Peyniri,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 11

Bilecik Bıldırcın Kebabı

Erik Ekşili Kesme Çorbası, Nohutlu Mantı Bükme, Hodalak Fırında Kömme

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 12

Bilecik  Bağırsak Dolması,

 Şam Böreği, Perde Pilavı, Tandır Ekmeği

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 13

Bingöl Mastuva,

Gömme,  Keldoş

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 14

Bitlis Bitlis Büryanı

Avşor,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 15

Bolu  Çantıklı Pide

 Yayla Çorbası, Kızılcık, Kabaklı gözleme, Acı Su Bazlaması,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 16

Burdur  Burdur Şiş,

Ceviz Ezmesi,  Has Süzme Yoğurt

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 17

Bursa İskender Döner,

İnegöl Köfte, Triliye Kebabı, İncir Dolması, Kestane Tatlısı

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 18

Çanakkale Asma Yaprağında Sardalya,

Piruhi, Gelibolu Böreği, Ezine Peyniri, Domates,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 19

Çankırı  Nokul,

Yaren Kebabı, Sarımsaklı Et, Hameyli,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 20

 Çorum İskilip Dolması,

Çorum Mantısı, Çullama, Çatal Aşı, Yumurtalı Patlıcan Közlemesi,  Gül Burma, 

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 21

Denizli  Kuyu Tandır,

Yanık Yoğurt,  Çaput Aşı, Yoğurtlu Patlıcan Gömmesi, Sıyırma

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 22

Diyarbakır Karpuz

 Avya Kebabı, Cartlak Kebabı, Ayvalı Kavurma Patlıcan Dizme, Köfteli Lebeniye,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 23

Edirne Tava Ciğeri,

Elbasan Tava, Etli Zirva, Etli Kandil Mantısı, Kıymalı Saray Pidesi, Zerde

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 24

Elazığ Harput Köfte,

Gömme, Kücülü Köfte,  Sırın , Çedene Kahvesi

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 25

Erzincan Erzincan Tulumu

Kemah Tiridi, Kelecoş, Erzincan Lokumu,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 26

Erzurum Cağ Kebabı

Herle Aşı, Çeç Pancarı, Şalgam Dolması, Kadayıf Dolması

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 27

Eskişehir  Çi Börek,

Balaban Kebabı, Harşıl, Göbete

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 28

Gaziantep Baklava 

Sarımsaklı Lahmacun, Ekşili Taraklık Tavası,  Büryan Çorbası, Yeni Dünya Kebabı, Patlıcan Kebabı

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 29

 Giresun   Fındık 

Karışık Dible, Taflan Tuzlusu Kavurması, Galdirik Mıhlaması, Kiraz

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 30

Gümüşhane  Siron

 Denli Patates, Herle, Haşıl,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 31

Hakkari  Parmak  Kebabı 

Siyabulu Yumurta, Doleme,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 32

Hatay Künefe,

Antakya Döneri, Ekşi Aşı, Kaytaz Böreği, Humus, Aşur, Tuzlu Yoğurt, Katıklı Ekmek, Kerebiç

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 33

Isparta  Gül Lokumu,

 Fırın Kebabı, Sıyırma, Yufka Katmeri, Zıplak, Çıtır Elma

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 34

Mersin Tantuni,

Batırık, Gölevez, Gülek Sucuğu, Fındık Lahmacun, Cezerye

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 35

Tavukgöğsü Kazandibi

Kefal Pilakisi, Palamut Köftesi, İstanbul Pilavı, Erik Soslu Kabak, Papaz Yahnisi,  Beykoz Paçası , Sultanahmet Köftesi, Çengelköy salatalığı, Vefa Bozası , Balık Ekmek, Lüfer Pilavı, Topik,   Türk Kahvesi, Çatal,  Kanlıca Yoğurdu, Badem Ezmesi

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 36

Enginar Dolması

Etli Enginar,  İzmir Köfte, Boyoz,  Cibez, Şevketi Bostan, Deniz Börülcesi, Gerdan Tatlısı, Somata, Çeşme Kumrusu, Papaz Yahnisi

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 37

Kars Kaşar Peyniri,

Gravyer Peyniri, Bozbaş, Tandırda Kaz Çekmesi,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 38

Kastamonu  Pastırma  

Kastamonu Usulü Tirit, Cırık Tatlısı, Kastamonu Helvası,  Banduma,  Etli Ekmek Dolması,  Pırasa Dolması, Döner,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 39

Kayseri Pastırma,

Sucuk, Mantı, Yağlama,  Yoğurt Kebabı, Nevzine,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 40

Kırklareli İşkembe Çorbası,

Süt çorbası, Ördek Kağıt Kebabı, Bıldırcın, Hurma Tatlısı

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 41

Kırşehir Ayva Dolması,

Kırşehir Köftesi, Sütlü Pilav,  Pancar Çırpması,  Tandırda Çömlek Paça,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 42

Kocaeli Pişmaniye

Çiğceli Yumurta,  Akıtma,  Cızlama,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 43

Konya Etli Ekmek

Beyşehir Tarhanası, Bamya Çorbası, Mevlana Böreği, Arabaşı Çorbası, Düğün Pilavı,  Dilber Dudağı Baklavası, Küflü Peynir

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 44

 Kütahya Zerdeli Pilav,

Çene Çarpan Çorbası, Kütahya Usulü Kavurma,    Çekme Helva, Tahinli Çörek,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 45

Malatya Kayısı

Patatesli İçli Köfte,  Samutlu Mercimek Köftesi,  Reyhanlı Malatya Köftesi,  Noğullu Çorba,  Yarmacalı Pilav, Dereotu Salamurası, Memet Mustafa, Şapalak,Sıkma Köfte, Siyah Mercimekli Pilav,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 46

Manisa  Manisa Kebabı,

Simit Ekmeği, Nohutlu Mantı, Alaşehir Kapaması, Kula Güveci, Odun Köftesi, Ekmek Dolması, Börülce Tarator,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 47

Kahrnamanmaraş  Maraş Dondurması,    

Tarhana Çorbası, Kelle Paça Çorbası, Simit Köftesi, Fıstıklı Pilav, Pancar Sarması, Ekşili Kebap, Gün Pekmezi, Un Sucuğu,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 48

Mardin  Mırra 

Mardin Usulü İçli Köfte, Soğan Kebabı, Firkiye,  Kiliçe, Sembusek, Harire Tatlısı,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 49

Muğla Kabak Çiçeği Dolması,  

Çökertme Kebabı, Muğla Köftesi, Bitez Dondurması, Bodrum Mandalinası, Badem,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 50

Muş Muş köftesi,

Domatesli Lahana Dolması, Çorti,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 51

Nevşehir Testi Kebabı

Kabak Çekirdeği, Nevşehir Tavası,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 52

Niğde  Niğde Tavası  

Kuskus Çorbası,  Unlu Söğürme, Kaygana, Patates

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 53

Ordu Hamsi Köftesi 

Kabak Çorbası,  Melocan Kavurması,   Golit, Fasulye Turşusu,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 54

Rize Hamsi Tava,

Hamsi Pilavı, Hamsili Ekmek, Rize pidesi,  Laz Böreği,  Muhlama,  Anzer Balı, Çay

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 55

Sakarya Islama Köfte

 Abhaz Peyniri,  Adapazarı Böreği,    Kabaklı Lahmacun, Uhut

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 56

Samsun  Bafra Pidesi,

Samsun  Simidi, Gebi Kirazı, Bafra Karpuzu, Nebyan Fasulyesi

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 57

Siirt Büryan Kebabı,

Pervari balı, Perde Pilavı, Siirt Kiteli, Bumbar, İsmeket köfte, Gebole

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 58

Sinop  Sinop Mantısı,

Nokul, Kefal Havyarı, Balık Bileke

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 59

Sivas Sivas Köftesi,

Sivas Kebabı ,  Hambal, Kesme Aşı, Baviko, Kaymaklı Katmer,  Kelle Tatlısı,  Gömme , Madımak,  Kuru Kaymak

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 60

Tekirdağ  Tekirdağ Köftesi,

Kiraz, Üzüm,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 61

Tokat  Baklalı Yaprak Sarma,

Pehli, Tokat Kebabı, Mahlep, Bat,  Beyaz Zile Pekmezi, Niksar  Suyu,  ,  Erik Çiri, Leylek Giliği,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 62

Trabzon  Hamsiköy Sütlacı  

Akçaabat Köftesi, Pazılı Hamsi Tava, Hamsi Çitlemesi,  Muhlama, Pazı Tava,  Mısır Çorbası,  Trabzon Hurması,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 63

Tunceli  Tek Dişli Munzur Sarımsağı 

Döğme Pilavı, Hazırlop köftesi, 

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 64

Şanlıurfa Sade Kebap,

Patlıcan Söğürme, Semsek, Boranı Çorbası, Lebeni, Şıllık Tatlısı, İsot Biberi, Karacadağ Pirinci, 

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 65

Uşak  Uşak Tarhanası,

Tahinli Katmer, Döndürme Böreği, Çömlek Kebabı, Demir tatlısı,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 66

Van  Otlu Peynir

Ciğer Köftesi, Tandır Balığı, Çırış Pilavı, Murtuğa,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 67

Yozgat İçli Bulgur Pilavı,

Harise,  Yozgat Böreği,  Çullama,  Desti Kebabı,  İçli Bulgur Pilavı, Bulama Çorbası,  Bezdirme,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 68

Zonguldak Malay

Çöpele, Pumpum Çorbası, Kıymalı Islama,  Beyaz Baklava,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 69

Aksaray   Aksaray Tava,

 Sıkma,  Papara, Dolaz

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 70

Bayburt Lor Dolması  

Kara Pancar, Ekşi Lahana,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 71

Karaman  Divle Obruk  Peyniri

Toyga çorbası, Sulu Pilav, Arabaşı Çorbası, Cibe Dolması, Batırık, Sütlü Köfte, Zerde

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 72

Kırıkkale Yoğurtlu Tarhana Çorbası,  

Katma Aşı, Sızgıt, Keskin Tava,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 73

Batman Kaburga Dolması  

Saç ekmeği, Şam böreği, Tırşık, Batman Usulü İçli Köfte, Tandır Ekmeği, Saç Tava,  Babaganuç, 

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 74

Şırnak Beytüşşebap Çorbası,

Cizre Aşı, Fıreydin, Gulul,  Suryaz, Şımşıpe

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 75

Bartın  Amasra Salatası,

 Pum Pum Çorbası, Pirinçli Mantı, Çöven Ekmeği,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 76

Ardahan Bal  

Haşil, Lalanga, Sac Altı Kebap, Tandırda Kaz, Dil Kebap,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 77

Iğdır  Piti

 Taş Köfte, Tavuk Şorva, Cızdık,

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 78

Yalova Yaprak Pidesi

Milföylü Yalova Kebabı, Pavli

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 79

Karabük  Perohi

Cevizli Keşli Yayım, Çilek

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 80

Kilis   Katmer  

Kilis Tava, Kölük Aşı, Mıkla, Kerebiç

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 81

Osmaniye Etli Kömbe,

Tırşik,  Osmaniye Çakıldaklı, Yer Fıstığı

Ramazan'da şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası) - 82

Düzce Çerkez Tavuğu,

Göbete , Halüve, Lepsi, Melengüçceği Tatlısı, Patatesli Ekmek

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