Saatlerce tok tutan tarif: Kış günlerinin vazgeçilmez yemeğini böyle pişirmek lif dozunu artırıyor

NOHUT YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Hazırlık:



Hazırlık: Nohutları bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün, süzüp durulayın.



Soğan ve Sarımsak: Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından ezilmiş sarımsağı ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.



Domates ve Baharatlar: Rendelenmiş domatesleri ekleyin. Tuz, karabiber ve kimyonu ilave ederek karıştırın. Domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirin.



Nohut Ekleme: Hazırladığınız nohutları tencereye ekleyin ve iyice karıştırın. Üzerine 4-5 su bardağı sıcak suyu ekleyin.



Pişirme: Kısık ateşte nohutlar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Eğer havuç ekleyecekseniz, bu aşamada ekleyin.



Servis: Yemeğiniz piştikten sonra sıcak servis edin. İsterseniz yanında pirinç veya bulgur pilavı ile sunabilirsiniz.



