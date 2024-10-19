Saatlerce tok tutan tarif: Kış günlerinin vazgeçilmez yemeğini böyle pişirmek lif dozunu artırıyor

Nohut yemeği, zengin besin değerleri ve doyurucu yapısıyla mutfaklarımızın vazgeçilmezlerinden biri. Hem kolay hazırlanışı hem de sağlıklı içeriği ile hem vegan hem de vejetaryen beslenenler için mükemmel bir alternatif sunuyor. Bu tarifte, nohutun besleyici özelliklerini ve lezzetini ön plana çıkaracağız. İster ana yemek, ister yan yemek olarak tüketebileceğiniz bu tarif, sofralarınızı zenginleştirecek!

Saatlerce tok tutan tarif: Kış günlerinin vazgeçilmez yemeğini böyle pişirmek lif dozunu artırıyor - 1

Baklagil tarifleri, besleyici özellikleri, lezzeti ve doyuruculuğuyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alır. Nohut yemeği, sulu yemekler arasında en çok sevilenlerden biridir ve hem vegan hem de vejetaryen beslenenler için mükemmel bir protein kaynağıdır.

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Saatlerce tok tutan tarif: Kış günlerinin vazgeçilmez yemeğini böyle pişirmek lif dozunu artırıyor - 2

NOHUT YEMEĞİ FAYDALARI

Yüksek Protein İçeriği: Nohut, bitkisel protein açısından zengin bir kaynaktır. Vegan ve vejetaryen beslenenler için önemli bir protein kaynağı olarak öne çıkar.

Lif Zengini: Nohut, bol miktarda lif içerir. Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur, tokluk hissi verir ve bağırsak sağlığını destekler.

Düşük Glisemik İndeks: Nohut, kan şekerini yavaşça yükselten düşük glisemik indeksli bir besindir. Bu, şeker hastaları ve kilo kontrolü sağlamak isteyenler için avantajlıdır.

Saatlerce tok tutan tarif: Kış günlerinin vazgeçilmez yemeğini böyle pişirmek lif dozunu artırıyor - 3

Vitamin ve Mineral Kaynağı: Nohut, B vitaminleri (özellikle folat), demir, magnezyum ve çinko gibi önemli mineralleri içerir. Bu besin maddeleri, enerji üretimi ve genel sağlık için gereklidir.

Kalp Sağlığı: Nohut, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilecek ve kalp sağlığını destekleyen besin bileşenleri içerir.

Kilo Kontrolü: Düşük kalorili ve yüksek lif içeriği sayesinde nohut, kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Tok tutma özelliği sayesinde ara öğünlerde daha az yemeye teşvik eder.

Antioksidan Özellikler: Nohut, vücutta serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önleyen antioksidan bileşikler içerir.

Saatlerce tok tutan tarif: Kış günlerinin vazgeçilmez yemeğini böyle pişirmek lif dozunu artırıyor - 4

NOHUT YEMEĞİ BESİN DEĞERİ

Nohut yemeği, besin değeri açısından oldukça zengin bir yemektir. İşte nohut yemeğinin genel besin değerleri :

Besin Değerleri (1 su bardağı haşlanmış nohut için):

Kalori: Yaklaşık 160 kalori

Protein: 8-10 gram

Karbonhidrat: 27 gram

Lif: 7-9 gram

Yağ: 2-3 gram

Vitaminler: B vitaminleri (özellikle folat), A vitamini

Mineraller: Demir, magnezyum, çinko, potasyum

Saatlerce tok tutan tarif: Kış günlerinin vazgeçilmez yemeğini böyle pişirmek lif dozunu artırıyor - 5

NOHUT YEMEĞİ MALZEMELERİ

Malzemeler:

2 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)
1 adet büyük soğan (ince doğranmış)
2-3 diş sarımsak (ezilmiş)
2 adet domates (rendelenmiş)
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kimyon
4-5 su bardağı su
İsteğe bağlı olarak 1-2 adet havuç (doğranmış)

Saatlerce tok tutan tarif: Kış günlerinin vazgeçilmez yemeğini böyle pişirmek lif dozunu artırıyor - 6

NOHUT YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Hazırlık:

Hazırlık: Nohutları bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün, süzüp durulayın.

Soğan ve Sarımsak: Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından ezilmiş sarımsağı ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.

Domates ve Baharatlar: Rendelenmiş domatesleri ekleyin. Tuz, karabiber ve kimyonu ilave ederek karıştırın. Domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Nohut Ekleme: Hazırladığınız nohutları tencereye ekleyin ve iyice karıştırın. Üzerine 4-5 su bardağı sıcak suyu ekleyin.

Pişirme: Kısık ateşte nohutlar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Eğer havuç ekleyecekseniz, bu aşamada ekleyin.

Servis: Yemeğiniz piştikten sonra sıcak servis edin. İsterseniz yanında pirinç veya bulgur pilavı ile sunabilirsiniz.

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