Sağlıklı kilo kaybı için 3 temel kahvaltı malzemesi

Genetik yatkınlık, hareketsizlik, kötü beslenme, ilaç kullanımı ve hormon dengesizlikleri gibi pek çok faktör, kilo vermeyi zorlaştırabilir. Mayo Clinic’e konuşan beslenme uzmanı Julia Zumpano, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde kilo vermek için kahvaltıda tüketilmesi gereken üç temel bileşeni açıkladı. Uzman isim, bu bileşenlerin tok tokluk süresini uzatarak kilo kaybını kolaylaştırabileceğini ifade etti.

Sağlıklı kilo kaybı için 3 temel kahvaltı malzemesi - 1

"Yüksek kaliteli beslenmeye odaklanan dengeli öğünleri seviyorum" diyen Julia Zumpano, kahvaltının kilo kaybı üzerindeki etkisine dair pek çok farklı görüş olduğunu dile getirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Sağlıklı kilo kaybı için 3 temel kahvaltı malzemesi - 2

Yapılan son araştırmalarda, düzenli kahvaltı yapan kişilerin gün boyunca daha fazla kalori yaktığı tespit edildi. Ancak kilo kaybı için kahvaltıda besin değeri yüksek gıdaların tüketilmesi oldukça önemli.

Beslenme uzmanı Julia Zumpano, ''Sabahları aç hissediyorsanız kahvaltı yapın ancak yeterince aç olduğunuzu düşünmüyorsanız, kahvaltıyı atlamanızın bir mahsuru yok'' dedi.

Sağlıklı kilo kaybı için 3 temel kahvaltı malzemesi - 3

Sabah saatlerinde ağır ve rafine karbonhidratlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan uzman isim, özellikle şeker, doymuş yağ ve yüksek kalorili tatlılardan uzak durulmasını tavsiye etti.

Peki sağlıklı kilo vermek için kahvaltıda ne tüketmek gerekiyor? Zumpano, aşağıda sıralanan üç bileşenin zayıflamaya yardımcı olabileceğini ifade etti:

Sağlıklı kilo kaybı için 3 temel kahvaltı malzemesi - 4

  • Hayvansal veya bitkisel kaynaklardan bir protein kaynağı
  • Tam tahıllar
  • Bir meyve veya sebze

Doğru protein kaynakları arasında yumurta, süt, yoğurt, peynir, et ve balık gibi besinler bulunurken; tam tahıllara ise yulaf ezmesi ve tam tahıllı ekmek örnek gösterilebilir.

Sağlıklı kilo kaybı için 3 temel kahvaltı malzemesi - 5

İsteğe bağlı olarak kahvaltı öğününe sağlıklı yağlar da eklenebilir. Uzman isim; avokado, kuruyemiş ve çekirdek gibi besinlerin bu kategoride yer alabileceğini belirtti. ABD'li diyetisyene göre, kahvaltınızı protein ve lif açısından zengin tutmak, daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir.

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