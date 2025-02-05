Sağlıklı kilo kaybı için 3 temel kahvaltı malzemesi
Genetik yatkınlık, hareketsizlik, kötü beslenme, ilaç kullanımı ve hormon dengesizlikleri gibi pek çok faktör, kilo vermeyi zorlaştırabilir. Mayo Clinic’e konuşan beslenme uzmanı Julia Zumpano, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde kilo vermek için kahvaltıda tüketilmesi gereken üç temel bileşeni açıkladı. Uzman isim, bu bileşenlerin tok tokluk süresini uzatarak kilo kaybını kolaylaştırabileceğini ifade etti.
"Yüksek kaliteli beslenmeye odaklanan dengeli öğünleri seviyorum" diyen Julia Zumpano, kahvaltının kilo kaybı üzerindeki etkisine dair pek çok farklı görüş olduğunu dile getirdi.