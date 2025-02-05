Sağlıklı kilo kaybı için 3 temel kahvaltı malzemesi

İsteğe bağlı olarak kahvaltı öğününe sağlıklı yağlar da eklenebilir. Uzman isim; avokado, kuruyemiş ve çekirdek gibi besinlerin bu kategoride yer alabileceğini belirtti. ABD'li diyetisyene göre, kahvaltınızı protein ve lif açısından zengin tutmak, daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir.