Sahur sofralarının vazgeçilmezi: Tandırda pişiriliyor
Van'da Ramazan ayının vazgeçilmezlerden biri olan cevizli çörekler tandırlarda pişiriliyor. Özellikle sahurda tüketilen cevizli çörekleri tandırda pişirmek isteyen mahalle sakinleri imece usulü çalışıyor.
Edremit ilçesinde Ramazan hazırlıkları telaşı sürüyor. Bir yandan iftar için hazırlık yapan vatandaşlar, bir yandan da sahurların vazgeçilmezi cevizli çörekleri tandırda pişirmeye başladı. Özellikle sahurda tüketilen cevizli çörekleri tandırda pişirmek isteyen mahalle sakinleri imece usulü çalışıyor.