Sahur sofralarının vazgeçilmezi: Tandırda pişiriliyor

Şamranaltı Mahallesi’nde ikamet eden Mahire Ertaş isimli vatandaş, cevizli çöreğin Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olduğunu ifade ederek, "Ramazan için içli çörek pişiriyoruz. Sahurda tüketiyoruz. Mahallede tek tandır olduğu için her gün sırayla bir kişiye pişiriyoruz. Ramazan ayının başında pişirip bir ay boyunca tüketeceğiz. 5 gün önce başladık pişirmeye, cuma gününe kadar da devam edecek. Birbirimize yardım ediyoruz" dedi.



