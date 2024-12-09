Şalgamın az bilinen 10 faydası: Vücuda etkilerini duyan sofrasından eksik etmiyor

Şalgam, yüksek miktarda antioksidan içerir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı önler. Serbest radikaller, yaşlanma sürecini hızlandıran ve bazı hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olan zararlı moleküllerdir. Şalgam suyu, bu zararlı etkilere karşı vücudu korur ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Ayrıca, cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkiler gösterebilir.