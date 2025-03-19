Samsun'un meşhur lezzeti: Kendine has pişirme tekniğiyle damak çatlatıyor, ünü sınırları aştı

TasteAtlas'ın dünya çapında hamur işleri sıralamasında Türkiye olarak ilk 3'te yer alan Çarşamba pidesi, hem yerel halkın hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Pide; hamurunun ince açılması, bol malzeme kullanılması ve taş fırında pişirilerek dışı çıtır, içi yumuşak bir kıvam kazanması özelliği ile dikkat çekiyor.

Özellikle hamurun içerisine koyulan kıymanın çiğ olması ve pidenin kıymanın yağı ile pişmesi pideye ayrı bir lezzet katıyor. Herkesin damak zevkine hitap eden bu lezzet, yıllardır değişmeyen bir gelenek olarak ilçenin sembollerinden biri haline gelmiş durumda.