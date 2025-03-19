Samsun'un meşhur lezzeti: Kendine has pişirme tekniğiyle damak çatlatıyor, ünü sınırları aştı
TasteAtlas'ın dünya çapında hamur işleri sıralamasında Türkiye'de ilk 3'te yer alan coğrafi işaret tescilli Çarşamba pidesi, damaklara hitap ediyor.
Samsun'un Çarşamba ilçesi, tarihi dokusunun yanı sıra damak tatlandıran lezzetleriyle de adından söz ettiriyor. Bu lezzetlerin başında ise kendine has pişirme tekniği ve bol malzemesiyle ünlü Çarşamba pidesi geliyor.
Nesilden nesile aktarılan bu geleneksel lezzet, ustaların maharetli ellerinde yoğrulup taş fırınlarda pişirilerek sofralara ulaşırken, ilçeye gelen herkesin mutlaka denediği bir lezzet olarak öne çıkıyor.