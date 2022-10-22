Şanlıurfa ve Adıyaman'ın çiğ köfte rekabeti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise çiğ köfte konusunda Şanlıurfa ile aralarında tatlı bir rekabet olduğunu söyledi. Şanlıurfa'nın etli, Adıyaman'ın ise etsiz çiğ köftesinin tescillendiğini hatırlatan Kılınç, "Türkiye'de binlerce bayisi olan ciddi bir sektör, çiğ köfte denilince Adıyaman anlaşılıyor zaten. Aslında rekabete de gerek yok. Onlar kendi alanlarında biz de kendi alanlarımızda geleneğimizi devam ettiriyoruz. Herkese çiğ köfteyi tavsiye ediyoruz ama özellikle etsiz olanı tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.