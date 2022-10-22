Şanlıurfa ve Adıyaman'ın çiğ köfte rekabeti

Türkiye'de zevkle tüketilen ve büyük bir şöhrete kavuşan çiğ köftenin asıl hangi kente ait olduğuna dair rekabet, Şanlıurfalılar ve Adıyamanlılar arasında yıllardır sürüyor.Şanlıurfalıların etle, Adıyamanlıların ise etsiz yoğurması, iki kentin çiğ köftesini ayıran temel özellik olarak öne çıkıyor.

Şanlıurfa ve Adıyaman'ın çiğ köfte rekabeti - 1

Şanlıurfa ve Adıyaman denilince akla gelen lezzetlerin başında çiğ köfte yer alıyor. Güneydoğu Anadolu'ya özgü olan ancak son yıllarda bütün Türkiye'nin tanıdığı ve zevkle tükettiği çiğ köfte, bulgur, pul biber, çeşitli baharatlar, sarımsak, soğan ve yeşilliklerin itinayla yoğrulmasıyla hazırlanıyor.

Şanlıurfa ve Adıyaman'ın çiğ köfte rekabeti - 2

Şanlıurfalıların etle, Adıyamanlıların ise etsiz yoğurması, iki kentin çiğ köftesini ayıran temel özellik olarak biliniyor. Etle yoğrulan çiğ köfte kısa sürede tüketilirken, etsiz olan ise iki gün kadar bekleyebilecek özelliğe sahip.

Şanlıurfa ve Adıyaman'ın çiğ köfte rekabeti - 3

Şanlıurfa çiğ köftesi, daha çok sıra gecelerinde ve evlerde keyfi ara öğün olarak tüketilirken, Adıyaman çiğ köftesi daha ana öğün yemeği olarak firmaların yurt içi ve dışındaki binlerce şubesi aracılığıyla satışa sunuluyor. Her iki kentteki etkinlik ve festivallerde en güzel çiğ köfte yoğurma yarışmaları düzenleniyor.

Şanlıurfa ve Adıyaman'ın çiğ köfte rekabeti - 4

Türk Patent ve Marka Kurumu 13 yıl önce etli çiğ köfteyi Şanlıurfa, 4 yıl önce etsiz çiğ köfteyi Adıyaman adına tescil etse de zaman zaman şehirlerin yöneticilerinin de dahil olduğu 'lezzet atışmaları' sürüyor.

Şanlıurfa ve Adıyaman'ın çiğ köfte rekabeti - 5

Şanlıurfa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Abdurrahman Acar, Şanlıurfalıların ağzının tadını bildiğini söyledi. Kente has en önemli lezzetlerin başında çiğ köftenin geldiğini ifade eden Acar, kentte bir araya gelinen ortamlarda genelde çiğ köftenin yoğrulduğunu belirtti. Çiğ köftenin 20 dakikada yoğrulduğunu anlatan Acar, "Şanlıurfa'da çiğ köfte, bir öğün yemeği değil ara sıcak, aperatif olarak tüketilir. Şanlıurfa'da çoluk çocuk, yaşlı genç herkes çiğ köfteyi itinayla yoğurur, keyifle tüketir. Şanlıurfa çiğ köftesi ile Adıyaman çiğ köftesini birbirinden ayıran fark ise Şanlıurfa çiğ köftesinin etle yoğrulmasıdır, etle yoğrulduğu için de kısa sürede tüketilmesi gerekir. Bu yüzden Şanlıurfa'da ticari amaçla yoğrulmaz ve satışı yapılmaz" diye konuştu.

Şanlıurfa ve Adıyaman'ın çiğ köfte rekabeti - 6

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise çiğ köfte konusunda Şanlıurfa ile aralarında tatlı bir rekabet olduğunu söyledi. Şanlıurfa'nın etli, Adıyaman'ın ise etsiz çiğ köftesinin tescillendiğini hatırlatan Kılınç, "Türkiye'de binlerce bayisi olan ciddi bir sektör, çiğ köfte denilince Adıyaman anlaşılıyor zaten. Aslında rekabete de gerek yok. Onlar kendi alanlarında biz de kendi alanlarımızda geleneğimizi devam ettiriyoruz. Herkese çiğ köfteyi tavsiye ediyoruz ama özellikle etsiz olanı tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

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