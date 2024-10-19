Sebze olduğu zannediliyor botanik meyve kategorisine giriyor: İşte bilinen 9 faydası!
Sebzeler genellikle tuzlu yemeklerde ve salatalarda kullanılsa da, bazıları botanik olarak meyve kategorisine girer. Sağlıklı beslenme için bu "sebzelerin" meyve yönlerini de göz önünde bulundurmak, diyetinize zenginlik katabilirsiniz. Kabakla birlikte bal kabağı da meyve olarak alınıyor. İçindeki kocaman çekirdekler onu meyve kılıyor.
Sebzeler genellikle tuzlu yemeklerde ve salatalarda kullanılsa da, bazıları botanik olarak meyve kategorisine girer. Sağlıklı beslenme için bu "sebzelerin" meyve yönlerini de göz önünde bulundurmak, diyetinize zenginlik katabilirsiniz. Kabakla birlikte bal kabağı da meyve olarak alınıyor. İçindeki kocaman çekirdekler onu meyve kılıyor.