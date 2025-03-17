Şeflerden Ramazan'a özel tarif: Hurma ve sütle hazırlanan muhteşem lezzet

"Ramazan ayında sütlü tatlılar bizim için daha hafiftir" diyen Pastacılık ve Ekmekçilik Program Başkanı Semanur Önal, "Bunun yanında alternatif olarak yapılan tahinli tarifler de içimizi ısıtacak, sağlıklı olacaktır. Dondurmalı helva gibi hafif bir tatlı da oruç tutarken tercih edilebilir. Şeker tüketmek istemeyen kişiler, alternatif olarak iftar sofralarına özel hurmalı muhallebi yapabilir" önerisinde bulundu.





