Şeflerden Ramazan'a özel tarif: Hurma ve sütle hazırlanan muhteşem lezzet
Ramazan ayı geldiğinde iftar sofralarında tatlılar eksik olmıyor. Ancak sağlığı korumak için çok şerbetli ve ağır tatlılardan uzak durmak gerekiyor. Yapılan tatlılarda şeker kullanmak istemeyenler için harika bir yöntem var. İşte şeflerden Ramazan'a özel "şeker ilavesiz hurmalı muhallebi" tarifi, yapılışı ve malzemeleri.
Ramazan ayında şerbetli ve ağır tatlılar yerine hafif alternatifler arayanlar için sütlü tatlıların ideal bir seçenek olduğunu belirten Şef Semanur Önal, yapılan tatlılarda şeker kullanmak istemeyenler için hurmalı muhallebi tarifi paylaştı. Şef Didar Başgöze ise son dönemde sosyal medyada popüler olan soğuk baklava tarzında hazırlanan çikolatalı güllacın yapılışını anlattı.