Serin hava dünyanın en pahalı baharatına yaradı! Kilosu 320 bin TL'ye alıcı buluyor
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran, havaların serin olması nedeniyle daha çok çiçekleniyor.
Safranbolu'da 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan ve Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan safran, yağışla birlikte bu yıl erken çiçek açtı. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geçen yıl coğrafi işaretle tescillenen safranın hasadında sezonun ortalarına gelindi.