Serin hava dünyanın en pahalı baharatına yaradı! Kilosu 320 bin TL'ye alıcı buluyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran, havaların serin olması nedeniyle daha çok çiçekleniyor.

Serin hava dünyanın en pahalı baharatına yaradı! Kilosu 320 bin TL'ye alıcı buluyor - 1

Safranbolu'da 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan ve Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan safran, yağışla birlikte bu yıl erken çiçek açtı. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geçen yıl coğrafi işaretle tescillenen safranın hasadında sezonun ortalarına gelindi.

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Serin hava dünyanın en pahalı baharatına yaradı! Kilosu 320 bin TL'ye alıcı buluyor - 2

Ekim ve Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasat edilen safran, havanın serin olması nedeniyle daha çok çiçeklenme imkanı yakaladı.

Serin hava dünyanın en pahalı baharatına yaradı! Kilosu 320 bin TL'ye alıcı buluyor - 3

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safran, kilosu 320 bin liradan alıcı buluyor.


Serin hava dünyanın en pahalı baharatına yaradı! Kilosu 320 bin TL'ye alıcı buluyor - 4

Yukarıçiftlik köyünde safran üreticiliği yapan İsmail Yılmaz, ''İnşallah hava da iyi gidiyor. Her gün çiçekleri topluyoruz. İçindeki lifleri temizliyoruz. Hava serin gittiği için çiçekler daha güzel açıyor. Çünkü soğuklanması gerekiyor safranın. Bu sene o soğuklanmayı tamamladı” ifadelerini kullandı.

Serin hava dünyanın en pahalı baharatına yaradı! Kilosu 320 bin TL'ye alıcı buluyor - 5

Hasadın 25 gün daha süreceğini düşündüğünü söyleyen Yılmaz, “Biz kendimiz 20 kilogram civarında ürün bekliyoruz ürettiğimiz alandan. Yeni fiyatla ilgili bir şey yok. Tamamen sezon bittikten sonra rekolteye göre fiyatlar muhtemelen değişecektir” diye konuştu.

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