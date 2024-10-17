Serin hava dünyanın en pahalı baharatına yaradı! Kilosu 320 bin TL'ye alıcı buluyor

Yukarıçiftlik köyünde safran üreticiliği yapan İsmail Yılmaz, ''İnşallah hava da iyi gidiyor. Her gün çiçekleri topluyoruz. İçindeki lifleri temizliyoruz. Hava serin gittiği için çiçekler daha güzel açıyor. Çünkü soğuklanması gerekiyor safranın. Bu sene o soğuklanmayı tamamladı” ifadelerini kullandı.