Siirt'te 123 yıldır aynı yöntemle üretiliyor: Doğallığı ve lezzetiyle dillere dolanan lezzet



Dedesinin 1986'da 103 yaşında vefat ettiğini ve 100 yaşına kadar helva hazırladığını anlatan Ören, şöyle konuştu:



"Mesleği elimizden geldiğince en üstün kaliteyle devam ettiriyoruz. Biz makineleşmeye fazla önem vermedik. Ağırlıklı olarak elde yapıyoruz. Büyük bir lezzetle çok beğeni alıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda, rahmetli dedemin 1902'de bir esnaf kaydına ulaştık. O yıllardan beri devam ediyor mesleğimiz. Dede mesleğini amcam ve babam devam ettirdi. Ondan da bize geçti, biz sürdürüyoruz. 1902 yılından beri helvamızın lezzeti değişmedi. Klasik sistemde çalışıyoruz. Elimizden geldiğince kuşaktan kuşağa aktaracağız. Helvanın yapımını torunuma da öğretiyorum."



