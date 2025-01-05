Siirt'te 123 yıldır aynı yöntemle üretiliyor: Doğallığı ve lezzetiyle dillere dolanan lezzet

Geçmişte Helvacılar Çarşısı'nda çok sayıda helva imalatçının olduğunu anımsatan Ören, çarşıda şu an sadece 2 imalatçının kaldığını dile getirdi.
Helvaya yerli susamın lezzet kattığını ifade eden Ören, helvanın bakır kazanlarda bir asırdır aynı yöntemle yoğrulduğunu belirtti.
Ören, 750 gram ve 4 kilogramlık ambalajlarda hazırlanan helvanın Siirt'in yanı sıra Van, Bitlis, Muş, Batman ve Şırnak'a gönderildiğini, talebe göre İstanbul'daki Siirtliler için de üretim yaptıklarını bildirdi.
Kaliteden ödün vermemelerinin kalıcı olmalarını sağladığına işaret eden Ören, şöyle konuştu:
"Kaliteli olmayan susam kullanmıyoruz. Hep bu prensiple babamızdan dedemizden öğrendiğimiz şekliyle kaliteli ürün kullanıyoruz. Kentte yeni iş yerleri açıldı fakat biz eski çarşıda kaldık. Siirt Küçük Sanayi Sitesi'nde açtığımız imalathanede yaptığımız ürünleri, Helvacılar Çarşısı'nda satıyoruz. Dedem ve babamdan öğrendiklerimle bu işi devam ettirmeye çalışıyorum. Helvanın sade, kakaolu ve fıstıklı çeşitlerini üretiyoruz."