Sivas'ın 2 asırlık geleneği: İftar ve sahurun vazgeçilmezi, 6 çeşit tat var
Sivas'ın yaklaşık 2 asırlık geleneği olan pişmiş kelle eti, ramazan ayında da tutkunlarının vazgeçilmezi oldu. Genellikle kahvaltıda tüketilen kelle, ramazanda iftar ve sahur sofrası için de sıkça tercih ediliyor.
Sivas'ın yöresel yemek kültürünün önemli parçalarından kelle, uzun süren zahmetli hazırlanma sürecine rağmen kentte ilgi görüyor. Kelle, genellikle kuzu ve koyun gibi hayvanların baş kısımları kullanılarak hazırlanıyor.