Sivas'ın 2 asırlık geleneği: İftar ve sahurun vazgeçilmezi, 6 çeşit tat var

"SEVENLERİ BU LEZZETİ BIRAKMIYOR"

Kentte 25 yıldır kelle fırını işletmeciliği yapan Eren Sönmez (49), "Elimden geldiğince, bu işi götürebildiğim kadar götüreceğim. Kelle, günümüzün doğal yiyeceklerinden biri. Geçmişi uzun ve atalarımız, dedelerimiz çokça tüketmişler ve alışkanlık oluşmuş. Özellikle sabahları çok tüketiliyor. Ramazan ayında da iftar ve sahurları tüketiliyor. Şu anda ise iftara satışlarımız var. Sevenleri bu lezzeti ramazanda da olsa bırakmıyor ve iftara, sahura yiyorlar. Kellenin pişme süresi 8-10 saattir. Biraz da dinlenme süresi var. Kelle 12-13 saatte hazır oluyor ve yeniliyor. Şimdi ramazan nedeniyle kelleleri akşam iftardan sonra fırına atıyoruz. Ertesi gün ise öğleden sonra iftar için satışımız oluyor" diye konuştu.



