Sivas'ın yöresel lezzeti sofraların vazgeçilmezi: 14 saatte hazırlanıyor, baltayla yarılarak servis ediliyor

Kelle paça çorbasının yeri ayrı ancak kelleyi müşteriler daha makul olarak görüyor. Kelle paça çorbası 200 liraysa, kelle 400 lira olması gerekir. Bazen bir kelleyi bir kişi de yiyebiliyor, dört kişinin yediği kelleler dahi olabiliyor. Yüzde 100 doğal lezzet, kellenin sevdalıları var. Her gün kelle yiyen insanlar var. 8 ila 10 saat gibi bir pişme süresi var ancak bir yemek ocakta piştikten sonra nasıl dinleniyorsa kellenin de asgari olarak 2-3 saat dinlenme süresi var. Ortalama 13-14 saatte hazır oluyor kelleler. Kellelerin yüzülmesi, yıkanması, temizlenmesi ayrı ayrı emek istiyor. Her şey bir anda olup bitmiyor. Bir tabak kele paça çorbasının 200 lira olduğunu hesap eden müşterilerimiz 300 liraya kelle yemeyi tercih ediyor” dedi.