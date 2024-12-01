Sivas'ın yöresel lezzeti sofraların vazgeçilmezi: 14 saatte hazırlanıyor, baltayla yarılarak servis ediliyor
Sivas'ın yöresel lezzetlerden biri olan kelle, özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kendine özgü pişirme tekniği ve lezzetiyle kelle, hem yöre halkının hem de şehri ziyaret edenlerin büyük beğenisini kazanıyor.
Kuzu ya da koyun başının özenle temizlenip taş fırında saatlerce pişirilerek yaklaşık 14 saatte hazırlanan kelle yemeği, Sivas mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Uzun süre kaynatılarak yumuşatılan kelle özellikle soğuk kış günlerinde enerji vermesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle sıkça tercih ediliyor.