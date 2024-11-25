Soğanın en lezzetli hali: Üzüm yaprağı sarmasından daha kolay hazırlanıyor! Bir kere tadına bakan bir daha vazgeçemiyor
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan soğan, gerek çiğ gerek pişmiş haliyle birçok sofranın baş köşesinde yer alıyor. Son dönemlerde oldukça popüler olan soğan dolması da diğer dolma ve sarmalara göre daha hızlı hazırlanması nedeniyle sıklıkla tercih edilebiliyor.
Düzenli soğan tüketimi, bağışıklık sistemini güçlendirerek, kişiyi grip ve nezle gibi hastalıklara yakalanma riskinden korur.
Yüksek oranda antioksidan içeren soğan, serbest radikallerin etkisini en aza indirir. Soğanda bulunan organik kükürt, vücuttaki kolesterol seviyesini düşürür ve kan pıhtılarını parçalar.