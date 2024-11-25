Soğanın en lezzetli hali: Üzüm yaprağı sarmasından daha kolay hazırlanıyor! Bir kere tadına bakan bir daha vazgeçemiyor

Soğan yaprağının bir ucuna harçtan yerleştirin ve rulo şeklinde sarın. Tüm soğan yaprakları bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Derin bir tava ya da tepsiye dolmaları sıralayın. Ayrı bir kasede salça, nar ekşisi, tuz ve sıcak suyu alarak karıştırın. Hazırlanan salçalı sosu dolmaların üzerine gezdirin. Tavanın kapağını kapatarak, kaynayana kadar 20 dakika pişirin. Daha sonra üzerine tereyağı parçaları yerleştirerek önceden ısıtılmış 190 derece fırında 30 dakika daha pişirin. Üzerleri kızaran ve suyunu çeken soğan dolmalar servise hazır.

Afiyet olsun...