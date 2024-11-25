Soğanın en lezzetli hali: Üzüm yaprağı sarmasından daha kolay hazırlanıyor! Bir kere tadına bakan bir daha vazgeçemiyor

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan soğan, gerek çiğ gerek pişmiş haliyle birçok sofranın baş köşesinde yer alıyor. Son dönemlerde oldukça popüler olan soğan dolması da diğer dolma ve sarmalara göre daha hızlı hazırlanması nedeniyle sıklıkla tercih edilebiliyor.

Soğanın en lezzetli hali: Üzüm yaprağı sarmasından daha kolay hazırlanıyor! Bir kere tadına bakan bir daha vazgeçemiyor - 1

Düzenli soğan tüketimi, bağışıklık sistemini güçlendirerek, kişiyi grip ve nezle gibi hastalıklara yakalanma riskinden korur.

Yüksek oranda antioksidan içeren soğan, serbest radikallerin etkisini en aza indirir. Soğanda bulunan organik kükürt, vücuttaki kolesterol seviyesini düşürür ve kan pıhtılarını parçalar.

N-LIFE HABERLERİ

Soğanın en lezzetli hali: Üzüm yaprağı sarmasından daha kolay hazırlanıyor! Bir kere tadına bakan bir daha vazgeçemiyor - 2

Yapılan araştırmalarda, soğan gibi allium sebzeleri düzenli olarak tüketen kişilerde kolorektal kanser riskinin yüzde 79 daha düşük olduğu keşfedilmiştir.

Soğanın en lezzetli hali: Üzüm yaprağı sarmasından daha kolay hazırlanıyor! Bir kere tadına bakan bir daha vazgeçemiyor - 3

Bir fincan doğranmış soğan, bir yetişkinin günlük C vitamini alımının en az yüzde 13'ünü karşılayabilir.

Soğan dolması da bu nedenle ölçülü şekilde tüketildiğinde genel sağlık üzerinde sayısız fayda sağlayabilir.

Soğanın en lezzetli hali: Üzüm yaprağı sarmasından daha kolay hazırlanıyor! Bir kere tadına bakan bir daha vazgeçemiyor - 4

SOĞAN DOLMASI İÇİN MALZEMELER

  • 7 adet büyük boy kuru soğan
  • 1 su bardağı pirinç
  • 150 gram dana kıyma
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 adet küçük boy kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı tatlı biber salçası
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı (60 ml)
  • 1 diş sarımsak
  • Çeyrek demet maydanoz
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı acı pul biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı yenibahar

Üzeri için:

  • 50 gram tereyağı

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 su bardağı sıcak su (400 ml)
Soğanın en lezzetli hali: Üzüm yaprağı sarmasından daha kolay hazırlanıyor! Bir kere tadına bakan bir daha vazgeçemiyor - 5

Öncelikle soğanların kabuğunu soyun ve dik olacak şekilde bir yarısını kesin. Bu aşamada merkezine kadar kesmek yeterli olacaktır.
Ardından sıcak su dolu tencereye alarak yumuşayana kadar 15 dakika haşlayın.
Soğanlar yumuşadıktan sonra suyunu süzerek yapraklarına ayırın.

Soğanın en lezzetli hali: Üzüm yaprağı sarmasından daha kolay hazırlanıyor! Bir kere tadına bakan bir daha vazgeçemiyor - 6

İç harcı için geniş bir tabağa kıyma, sıcak su ile yıkanmış pirinç, doğranmış soğan, domates salçası, biber salçası, zeytinyağı, baharatlar, tuz, sarımsak, nar ekşisi ve kıyılmış maydanozu ekleyerek elinizle yoğurun. Haşlanan soğanları da bir kaseye alarak zarlarını temizleyin. Soğanları orta düzeyde haşlayın. Çok haşladığınızda yırtılabileceğini unutmayın. Az haşladığınızda ise iç harcını doldurmakta zorlanabilirsiniz.

Soğanın en lezzetli hali: Üzüm yaprağı sarmasından daha kolay hazırlanıyor! Bir kere tadına bakan bir daha vazgeçemiyor - 7

Soğan yaprağının bir ucuna harçtan yerleştirin ve rulo şeklinde sarın. Tüm soğan yaprakları bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Derin bir tava ya da tepsiye dolmaları sıralayın. Ayrı bir kasede salça, nar ekşisi, tuz ve sıcak suyu alarak karıştırın. Hazırlanan salçalı sosu dolmaların üzerine gezdirin. Tavanın kapağını kapatarak, kaynayana kadar 20 dakika pişirin. Daha sonra üzerine tereyağı parçaları yerleştirerek önceden ısıtılmış 190 derece fırında 30 dakika daha pişirin. Üzerleri kızaran ve suyunu çeken soğan dolmalar servise hazır.

Afiyet olsun...

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